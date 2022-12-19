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"المرزوقي" يحتفي بزواج ابنته بجدة

شرّف رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي الأهلي سابقًا الأمير تركي العبدالله الفيصل، ورئيس النادي الأهلي الأسبق الأمير فهد بن خالد، ورئيس الاتحاد السعودي السابق أحمد عيد، وعدد من أعضاء شرف ناديي الاتحاد والأهلي، ومدرب النادي الأهلي كريستيان جروس؛ عقد قران ابنة أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي السابق، على الشاب محمد يوسف، الذي أقيم مساء أمس بجدة، بحضور عدد من الأمراء والرياضيين وأقارب العروسين.

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"المرزوقي" يحتفي بزواج ابنته بجدة
سبق

شرّف رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي الأهلي سابقًا الأمير تركي العبدالله الفيصل، ورئيس النادي الأهلي الأسبق الأمير فهد بن خالد، ورئيس الاتحاد السعودي السابق أحمد عيد، وعدد من أعضاء شرف ناديي الاتحاد والأهلي، ومدرب النادي الأهلي كريستيان جروس؛ عقد قران ابنة أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي السابق، على الشاب محمد يوسف، الذي أقيم مساء أمس بجدة، بحضور عدد من الأمراء والرياضيين وأقارب العروسين.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
09:15 AM

"المرزوقي" يحتفي بزواج ابنته بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شرّف رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي الأهلي سابقًا الأمير تركي العبدالله الفيصل، ورئيس النادي الأهلي الأسبق الأمير فهد بن خالد، ورئيس الاتحاد السعودي السابق أحمد عيد، وعدد من أعضاء شرف ناديي الاتحاد والأهلي، ومدرب النادي الأهلي كريستيان جروس؛ عقد قران ابنة أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي السابق، على الشاب محمد يوسف، الذي أقيم مساء أمس بجدة، بحضور عدد من الأمراء والرياضيين وأقارب العروسين.

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