"الجابر": "الهلال" يحاول إعادة الكرة السعودية لقمة "آسيا"
بارك سامي الجابر، اللاعب والمدرب ورئيس نادي الهلال السابق، لجماهير ناديه الفوز على الاتحاد والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وغرّد الجابر قائلاً: "قمة آسيوية ممتعة برعاية كبار آسيا الزعيم والاتحاد .. ألف مبروووووك للزعيم الذي كان ولا يزال يحاول إعادة كرتنا لقمة القارة الآسيوية.
وتابع :"هاردلك للاتحاد وجماهيره .. مبروك للقيادة الرياضية وأعتقد أن دعم الممثل الوحيد للسعودية مطلب لتمكينه من تحقيق اللقب باسم الوطن".
"الجابر": "الهلال" يحاول إعادة الكرة السعودية لقمة "آسيا"
محمد السيّد
سبق
2019-09-17
بارك سامي الجابر، اللاعب والمدرب ورئيس نادي الهلال السابق، لجماهير ناديه الفوز على الاتحاد والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وغرّد الجابر قائلاً: "قمة آسيوية ممتعة برعاية كبار آسيا الزعيم والاتحاد .. ألف مبروووووك للزعيم الذي كان ولا يزال يحاول إعادة كرتنا لقمة القارة الآسيوية.
وتابع :"هاردلك للاتحاد وجماهيره .. مبروك للقيادة الرياضية وأعتقد أن دعم الممثل الوحيد للسعودية مطلب لتمكينه من تحقيق اللقب باسم الوطن".
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:17 PM
"الجابر": "الهلال" يحاول إعادة الكرة السعودية لقمة "آسيا"
بارك سامي الجابر، اللاعب والمدرب ورئيس نادي الهلال السابق، لجماهير ناديه الفوز على الاتحاد والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وغرّد الجابر قائلاً: "قمة آسيوية ممتعة برعاية كبار آسيا الزعيم والاتحاد .. ألف مبروووووك للزعيم الذي كان ولا يزال يحاول إعادة كرتنا لقمة القارة الآسيوية.
وتابع :"هاردلك للاتحاد وجماهيره .. مبروك للقيادة الرياضية وأعتقد أن دعم الممثل الوحيد للسعودية مطلب لتمكينه من تحقيق اللقب باسم الوطن".