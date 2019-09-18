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"الجابر": "الهلال" يحاول إعادة الكرة السعودية لقمة "آسيا"

بارك سامي الجابر، اللاعب والمدرب ورئيس نادي الهلال السابق، لجماهير ناديه الفوز على الاتحاد والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وغرّد الجابر قائلاً: "قمة آسيوية ممتعة برعاية كبار آسيا الزعيم والاتحاد .. ألف مبروووووك للزعيم الذي كان ولا يزال يحاول إعادة كرتنا لقمة القارة الآسيوية.

‏وتابع :"هاردلك للاتحاد وجماهيره .. مبروك للقيادة الرياضية وأعتقد أن دعم الممثل الوحيد للسعودية مطلب لتمكينه من تحقيق اللقب باسم الوطن".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الجابر": "الهلال" يحاول إعادة الكرة السعودية لقمة "آسيا"
سبق

بارك سامي الجابر، اللاعب والمدرب ورئيس نادي الهلال السابق، لجماهير ناديه الفوز على الاتحاد والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وغرّد الجابر قائلاً: "قمة آسيوية ممتعة برعاية كبار آسيا الزعيم والاتحاد .. ألف مبروووووك للزعيم الذي كان ولا يزال يحاول إعادة كرتنا لقمة القارة الآسيوية.

‏وتابع :"هاردلك للاتحاد وجماهيره .. مبروك للقيادة الرياضية وأعتقد أن دعم الممثل الوحيد للسعودية مطلب لتمكينه من تحقيق اللقب باسم الوطن".

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:17 PM

"الجابر": "الهلال" يحاول إعادة الكرة السعودية لقمة "آسيا"

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محمد السيّد - الرياض
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بارك سامي الجابر، اللاعب والمدرب ورئيس نادي الهلال السابق، لجماهير ناديه الفوز على الاتحاد والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وغرّد الجابر قائلاً: "قمة آسيوية ممتعة برعاية كبار آسيا الزعيم والاتحاد .. ألف مبروووووك للزعيم الذي كان ولا يزال يحاول إعادة كرتنا لقمة القارة الآسيوية.

‏وتابع :"هاردلك للاتحاد وجماهيره .. مبروك للقيادة الرياضية وأعتقد أن دعم الممثل الوحيد للسعودية مطلب لتمكينه من تحقيق اللقب باسم الوطن".

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