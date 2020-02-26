البدء بترميم وتطوير مستشفى القريع بني مالك والانتهاء خلال 10 شهور

تركيب نظام كاميرات مراقبة للمواليد وأنظمة الرش الآلية ومضخات الحريق

صدرت موافقة وزير الصحة على البدء في ترميم وتطوير مستشفى القريع بني مالك، حيث سيشمل المشروع العيادات، وقسم الطوارئ، والتنويم رجال ونساء، وغرف العزل، والصيدلية، والمختبر، وقسم التعقيم، والمستودعات، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال ١٠ شهور.

ونقل المستشفى خبر موافقة وزير الصحة على حسابه في "تويتر"، وقال: سوف يتم الإلحاق بعد الانتهاء من المشروع بتركيب نظام كاميرات مراقبة للمواليد، وأنظمة الرش الآلية، ومضخات الحريق، وتجهيز غرف العزل، ووحدة التعقيم بأحدث التجهيزات.