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البدء بترميم وتطوير مستشفى القريع بني مالك والانتهاء خلال 10 شهور

تركيب نظام كاميرات مراقبة للمواليد وأنظمة الرش الآلية ومضخات الحريق

صدرت موافقة وزير الصحة على البدء في ترميم وتطوير مستشفى القريع بني مالك، حيث سيشمل المشروع العيادات، وقسم الطوارئ، والتنويم رجال ونساء، وغرف العزل، والصيدلية، والمختبر، وقسم التعقيم، والمستودعات، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال ١٠ شهور.

ونقل المستشفى خبر موافقة وزير الصحة على حسابه في "تويتر"، وقال: سوف يتم الإلحاق بعد الانتهاء من المشروع بتركيب نظام كاميرات مراقبة للمواليد، وأنظمة الرش الآلية، ومضخات الحريق، وتجهيز غرف العزل، ووحدة التعقيم بأحدث التجهيزات.

بني مالك وزارة الصحة مستشفى القريع

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البدء بترميم وتطوير مستشفى القريع بني مالك والانتهاء خلال 10 شهور
سبق

صدرت موافقة وزير الصحة على البدء في ترميم وتطوير مستشفى القريع بني مالك، حيث سيشمل المشروع العيادات، وقسم الطوارئ، والتنويم رجال ونساء، وغرف العزل، والصيدلية، والمختبر، وقسم التعقيم، والمستودعات، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال ١٠ شهور.

ونقل المستشفى خبر موافقة وزير الصحة على حسابه في "تويتر"، وقال: سوف يتم الإلحاق بعد الانتهاء من المشروع بتركيب نظام كاميرات مراقبة للمواليد، وأنظمة الرش الآلية، ومضخات الحريق، وتجهيز غرف العزل، ووحدة التعقيم بأحدث التجهيزات.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
12:49 AM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:33 AM

البدء بترميم وتطوير مستشفى القريع بني مالك والانتهاء خلال 10 شهور

تركيب نظام كاميرات مراقبة للمواليد وأنظمة الرش الآلية ومضخات الحريق

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
1,383

صدرت موافقة وزير الصحة على البدء في ترميم وتطوير مستشفى القريع بني مالك، حيث سيشمل المشروع العيادات، وقسم الطوارئ، والتنويم رجال ونساء، وغرف العزل، والصيدلية، والمختبر، وقسم التعقيم، والمستودعات، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال ١٠ شهور.

ونقل المستشفى خبر موافقة وزير الصحة على حسابه في "تويتر"، وقال: سوف يتم الإلحاق بعد الانتهاء من المشروع بتركيب نظام كاميرات مراقبة للمواليد، وأنظمة الرش الآلية، ومضخات الحريق، وتجهيز غرف العزل، ووحدة التعقيم بأحدث التجهيزات.

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