أسعار النفط تسجل ارتفاعًا لأكثر من خمسة في المائة

سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بأكثر من خمسة في المائة.

وفي التفاصيل، قفزت عقود خام برنت القياسي العالمي 5.34 في المائة إلى 53.82 دولار للبرميل، وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.3 في المائة إلى 50.13 دولار للبرميل.