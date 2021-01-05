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أسعار النفط تسجل ارتفاعًا لأكثر من خمسة في المائة

سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بأكثر من خمسة في المائة.

وفي التفاصيل، قفزت عقود خام برنت القياسي العالمي 5.34 في المائة إلى 53.82 دولار للبرميل، وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.3 في المائة إلى 50.13 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تسجل ارتفاعًا لأكثر من خمسة في المائة
سبق

سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بأكثر من خمسة في المائة.

وفي التفاصيل، قفزت عقود خام برنت القياسي العالمي 5.34 في المائة إلى 53.82 دولار للبرميل، وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.3 في المائة إلى 50.13 دولار للبرميل.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
11:53 PM

أسعار النفط تسجل ارتفاعًا لأكثر من خمسة في المائة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بأكثر من خمسة في المائة.

وفي التفاصيل، قفزت عقود خام برنت القياسي العالمي 5.34 في المائة إلى 53.82 دولار للبرميل، وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.3 في المائة إلى 50.13 دولار للبرميل.

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