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"فرضية".. 3 إصابات في حريق بمحطة كهرباء في العرضيات

باشر مركز الدفاع المدني بالعرضية الشمالية بمحافظة العرضيات، حادث حريق نشب في محطة توليد الكهرباء بنمرة، وخلّف ثلاث إصابات، تَلَقّت العلاج اللازم من قِبَل الفِرَق الطبية بالموقع؛ وذلك ضمن خطة فرضية نفّذتها إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.
ونُفّذت التجربة الناجحة، بالتعاون مع شركة الكهرباء بتهامة والأمن الصناعي، وبمشاركة الهلال الأحمر والشؤون الصحية بالقنفذة والدوريات الأمنية والمباحث العامة.
وتهدف الفرضية للتأكد من جاهزية أنظمة السلامة وخطط الإخلاء والإطفاء والتدريب الميداني لرجال الدفاع المدني؛ وذلك بمتابعة وإشراف من مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة العرضيات المقدم صالح المنتشري.

الدفاع المدني محافظة العرضيات فرضية حريق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"فرضية".. 3 إصابات في حريق بمحطة كهرباء في العرضيات
سبق

باشر مركز الدفاع المدني بالعرضية الشمالية بمحافظة العرضيات، حادث حريق نشب في محطة توليد الكهرباء بنمرة، وخلّف ثلاث إصابات، تَلَقّت العلاج اللازم من قِبَل الفِرَق الطبية بالموقع؛ وذلك ضمن خطة فرضية نفّذتها إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.
ونُفّذت التجربة الناجحة، بالتعاون مع شركة الكهرباء بتهامة والأمن الصناعي، وبمشاركة الهلال الأحمر والشؤون الصحية بالقنفذة والدوريات الأمنية والمباحث العامة.
وتهدف الفرضية للتأكد من جاهزية أنظمة السلامة وخطط الإخلاء والإطفاء والتدريب الميداني لرجال الدفاع المدني؛ وذلك بمتابعة وإشراف من مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة العرضيات المقدم صالح المنتشري.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
01:06 PM
اخر تعديل
21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
03:18 PM

"فرضية".. 3 إصابات في حريق بمحطة كهرباء في العرضيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - العرضيات
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باشر مركز الدفاع المدني بالعرضية الشمالية بمحافظة العرضيات، حادث حريق نشب في محطة توليد الكهرباء بنمرة، وخلّف ثلاث إصابات، تَلَقّت العلاج اللازم من قِبَل الفِرَق الطبية بالموقع؛ وذلك ضمن خطة فرضية نفّذتها إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.
ونُفّذت التجربة الناجحة، بالتعاون مع شركة الكهرباء بتهامة والأمن الصناعي، وبمشاركة الهلال الأحمر والشؤون الصحية بالقنفذة والدوريات الأمنية والمباحث العامة.
وتهدف الفرضية للتأكد من جاهزية أنظمة السلامة وخطط الإخلاء والإطفاء والتدريب الميداني لرجال الدفاع المدني؛ وذلك بمتابعة وإشراف من مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة العرضيات المقدم صالح المنتشري.

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