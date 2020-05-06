النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنتا الحج وحقوق الانسان في "الشورى" تجتمعان "عن بعد"

مناقشة عدد من الموضوعات لإدراجها على جدول أعمال المجلس

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل؛ شهد مناقشة الموضوعات المحالة إليها.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

وتضمّنت الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع، التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/1440هـ.

كما عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بُعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات التي أحيلت لها تمهيداً لرفع تقاريرها بشأنها للمجلس لإدراجها على جدول أعماله.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة، حيث استعرضت اللجنة التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1440/ 1441هـ.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنتا الحج وحقوق الانسان في "الشورى" تجتمعان "عن بعد"
سبق

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل؛ شهد مناقشة الموضوعات المحالة إليها.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

وتضمّنت الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع، التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/1440هـ.

كما عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بُعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات التي أحيلت لها تمهيداً لرفع تقاريرها بشأنها للمجلس لإدراجها على جدول أعماله.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة، حيث استعرضت اللجنة التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1440/ 1441هـ.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
03:06 PM

لجنتا الحج وحقوق الانسان في "الشورى" تجتمعان "عن بعد"

مناقشة عدد من الموضوعات لإدراجها على جدول أعمال المجلس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
219

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل؛ شهد مناقشة الموضوعات المحالة إليها.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

وتضمّنت الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع، التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/1440هـ.

كما عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بُعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات التي أحيلت لها تمهيداً لرفع تقاريرها بشأنها للمجلس لإدراجها على جدول أعماله.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة، حيث استعرضت اللجنة التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1440/ 1441هـ.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,932
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,768
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,099
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,024

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة