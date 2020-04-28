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"لا تفرح".. كلمة قرآنية فهمها البعض خطأً وهذه حقيقتها

معناها يختلف عن مجرد السرور المقرون بشكر المنعم

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 76 من سورة القصص، يقول الله تبارك وتعالى: {لا تفرح إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُ الْفَرِحينَ}، وجاء في "ظلال القرآن": لا تفرح فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال، والاحتفال بالشراء، والتعلق بالكنوز والابتهاج بالملك والاستحواذ، لا تفرح فرح البطر الذي يُنسي المنعم بالمال ويُنسي نعمته، وما يجب لها من الحمد والشكران، لا تفرح فرح الذي يستخفه المال، فيشغل به قلبه، ويطير له لبه، ويتطاول به على العباد، ويتعلق بالدنيا وينسى معه الآخرة، وليس الفرح المذموم مجرد السرور المقرون بشكر المنعم والقيام بحق النعم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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"لا تفرح".. كلمة قرآنية فهمها البعض خطأً وهذه حقيقتها
سبق

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 76 من سورة القصص، يقول الله تبارك وتعالى: {لا تفرح إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُ الْفَرِحينَ}، وجاء في "ظلال القرآن": لا تفرح فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال، والاحتفال بالشراء، والتعلق بالكنوز والابتهاج بالملك والاستحواذ، لا تفرح فرح البطر الذي يُنسي المنعم بالمال ويُنسي نعمته، وما يجب لها من الحمد والشكران، لا تفرح فرح الذي يستخفه المال، فيشغل به قلبه، ويطير له لبه، ويتطاول به على العباد، ويتعلق بالدنيا وينسى معه الآخرة، وليس الفرح المذموم مجرد السرور المقرون بشكر المنعم والقيام بحق النعم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
05:07 PM

"لا تفرح".. كلمة قرآنية فهمها البعض خطأً وهذه حقيقتها

معناها يختلف عن مجرد السرور المقرون بشكر المنعم

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
4,740

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 76 من سورة القصص، يقول الله تبارك وتعالى: {لا تفرح إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُ الْفَرِحينَ}، وجاء في "ظلال القرآن": لا تفرح فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال، والاحتفال بالشراء، والتعلق بالكنوز والابتهاج بالملك والاستحواذ، لا تفرح فرح البطر الذي يُنسي المنعم بالمال ويُنسي نعمته، وما يجب لها من الحمد والشكران، لا تفرح فرح الذي يستخفه المال، فيشغل به قلبه، ويطير له لبه، ويتطاول به على العباد، ويتعلق بالدنيا وينسى معه الآخرة، وليس الفرح المذموم مجرد السرور المقرون بشكر المنعم والقيام بحق النعم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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