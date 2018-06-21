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"السبر": البدع كلها ليست حسنة وانتهى موضوع تقسيمها

قال إنها تقسيمات باطلة يردها حديث النبي صلى الله عليه وسلم

قال أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر إن البدع كلها ليست بحسنة، مشيرًا إلى أن تقسيمها إلى بدعة حسنة وأخرى غير حسنة قد انتهى.

وقال إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصف البدعة وصفًا دقيقًا بليغًا يقطع كل الأقوال، فقال: "خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" انتهى الموضوع التقسيم يقول فيه بعضهم إن هناك بدعة حسنة!

وأوضح الشيخ "السبر": "هم يستندون إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جمع الصحابة على إمام واحد، قال أهل العلم إن عمر رضي الله عنه يتكلم عن كلمة البدعة لغويًا التي ليست على سابق مثال أم مثال صلاة التراويح مثال سابق من فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ترقيد البدع، وجعل فيها الحسن وغير الحسن، بل هذه تقسيمات باطلة يردها حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال إجابة الشيخ السبر على سائل في برنامج "يستفتونك⁩ على قناة الرسالة قال فيها: "هنالك جدال حول قول بدعة حسنة، وهناك من يؤكد وجود بدعة حسنة، وهناك من يقول: لا أصل لها.

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"السبر": البدع كلها ليست حسنة وانتهى موضوع تقسيمها
سبق

قال أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر إن البدع كلها ليست بحسنة، مشيرًا إلى أن تقسيمها إلى بدعة حسنة وأخرى غير حسنة قد انتهى.

وقال إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصف البدعة وصفًا دقيقًا بليغًا يقطع كل الأقوال، فقال: "خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" انتهى الموضوع التقسيم يقول فيه بعضهم إن هناك بدعة حسنة!

وأوضح الشيخ "السبر": "هم يستندون إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جمع الصحابة على إمام واحد، قال أهل العلم إن عمر رضي الله عنه يتكلم عن كلمة البدعة لغويًا التي ليست على سابق مثال أم مثال صلاة التراويح مثال سابق من فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ترقيد البدع، وجعل فيها الحسن وغير الحسن، بل هذه تقسيمات باطلة يردها حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال إجابة الشيخ السبر على سائل في برنامج "يستفتونك⁩ على قناة الرسالة قال فيها: "هنالك جدال حول قول بدعة حسنة، وهناك من يؤكد وجود بدعة حسنة، وهناك من يقول: لا أصل لها.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
01:58 AM

"السبر": البدع كلها ليست حسنة وانتهى موضوع تقسيمها

قال إنها تقسيمات باطلة يردها حديث النبي صلى الله عليه وسلم

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,773

قال أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر إن البدع كلها ليست بحسنة، مشيرًا إلى أن تقسيمها إلى بدعة حسنة وأخرى غير حسنة قد انتهى.

وقال إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصف البدعة وصفًا دقيقًا بليغًا يقطع كل الأقوال، فقال: "خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" انتهى الموضوع التقسيم يقول فيه بعضهم إن هناك بدعة حسنة!

وأوضح الشيخ "السبر": "هم يستندون إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جمع الصحابة على إمام واحد، قال أهل العلم إن عمر رضي الله عنه يتكلم عن كلمة البدعة لغويًا التي ليست على سابق مثال أم مثال صلاة التراويح مثال سابق من فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ترقيد البدع، وجعل فيها الحسن وغير الحسن، بل هذه تقسيمات باطلة يردها حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال إجابة الشيخ السبر على سائل في برنامج "يستفتونك⁩ على قناة الرسالة قال فيها: "هنالك جدال حول قول بدعة حسنة، وهناك من يؤكد وجود بدعة حسنة، وهناك من يقول: لا أصل لها.

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