تلقى محرر "سبق" الزميل متعب البقمي شهادة شكر وتقدير من الملحق الثقافي بسفارة اللمملكة العربية السعودية في كانبرا بأستراليا، على دوره الإعلامي وجهوده في دعم الأندية السعودية إعلاميًا لعام 2019م ، مما كان له الأثر الطيب في نقل الصورة المشرفة عن المبتعثين والمبتعثات بأستراليا.
شهادة تقدير من الملحق الثقافي بأدنبرا للزميل "البقمي"
تلقى محرر "سبق" الزميل متعب البقمي شهادة شكر وتقدير من الملحق الثقافي بسفارة اللمملكة العربية السعودية في كانبرا بأستراليا، على دوره الإعلامي وجهوده في دعم الأندية السعودية إعلاميًا لعام 2019م ، مما كان له الأثر الطيب في نقل الصورة المشرفة عن المبتعثين والمبتعثات بأستراليا.
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شهادة تقدير من الملحق الثقافي بأدنبرا للزميل "البقمي"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-16
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
04:35 PM
شهادة تقدير من الملحق الثقافي بأدنبرا للزميل "البقمي"
تلقى محرر "سبق" الزميل متعب البقمي شهادة شكر وتقدير من الملحق الثقافي بسفارة اللمملكة العربية السعودية في كانبرا بأستراليا، على دوره الإعلامي وجهوده في دعم الأندية السعودية إعلاميًا لعام 2019م ، مما كان له الأثر الطيب في نقل الصورة المشرفة عن المبتعثين والمبتعثات بأستراليا.
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