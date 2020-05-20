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ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي 7009

يظل عدد الوفيات عند 114 حالة

سجّلت وزارة الصحة الماليزية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 7009 إصابات.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ماليزيا عند 114.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي 7009
سبق

سجّلت وزارة الصحة الماليزية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 7009 إصابات.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ماليزيا عند 114.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
02:38 PM

ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي 7009

يظل عدد الوفيات عند 114 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت وزارة الصحة الماليزية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 7009 إصابات.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ماليزيا عند 114.

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