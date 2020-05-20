ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي 7009

سجّلت وزارة الصحة الماليزية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 7009 إصابات.
ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ماليزيا عند 114.
سجّلت وزارة الصحة الماليزية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 7009 إصابات.
ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ماليزيا عند 114.ماليزيا فيروس كورونا الجديد
سجّلت وزارة الصحة الماليزية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 7009 إصابات.
ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ماليزيا عند 114.
سجّلت وزارة الصحة الماليزية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 7009 إصابات.
ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ماليزيا عند 114.