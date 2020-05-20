ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ماليزيا عند 114.

سجّلت وزارة الصحة الماليزية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 7009 إصابات.

ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي 7009 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-20 سجّلت وزارة الصحة الماليزية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 7009 إصابات. ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ماليزيا عند 114.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 02:38 PM

ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي 7009 يظل عدد الوفيات عند 114 حالة





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سجّلت وزارة الصحة الماليزية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 7009 إصابات.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ماليزيا عند 114.