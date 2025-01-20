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"أرامكو" الأكثر نشاطاً.. سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند8469.71 نقطة

بتداولات بلغت أكثر من 3.6 مليارات ريال.. المتداولة 170 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 20.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8449.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر، وسيسكو، والمصافي، وزين السعودية، وإكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الخزف السعودي، والخبير ريت، وأسمنت المدينة، وأسمنت ينبع، وإكسترا، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.73% و2.84%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، والإنماء، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، والمصافي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 161.80 نقطة ليقفل عند مستوى 7356.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 862 صفقة.

أرامكو مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" الأكثر نشاطاً.. سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند8469.71 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 20.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8449.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر، وسيسكو، والمصافي، وزين السعودية، وإكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الخزف السعودي، والخبير ريت، وأسمنت المدينة، وأسمنت ينبع، وإكسترا، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.73% و2.84%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، والإنماء، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، والمصافي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 161.80 نقطة ليقفل عند مستوى 7356.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 862 صفقة.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
04:15 PM

"أرامكو" الأكثر نشاطاً.. سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند8469.71 نقطة

بتداولات بلغت أكثر من 3.6 مليارات ريال.. المتداولة 170 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 20.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8449.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر، وسيسكو، والمصافي، وزين السعودية، وإكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الخزف السعودي، والخبير ريت، وأسمنت المدينة، وأسمنت ينبع، وإكسترا، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.73% و2.84%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، والإنماء، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، والمصافي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 161.80 نقطة ليقفل عند مستوى 7356.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 862 صفقة.

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