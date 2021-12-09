شاهد.. ولي العهد يزور استاد لوسيل في الدوحة بصحبة أمير قطر

سُمُوه يزور قطر حاليًا في إطار جولته الخليجية

قام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بصحبة أمير دولة قطر تميم بن حمد، بزيارة استاد لوسيل في الدوحة.

يأتي ذلك في إطار زيارة سموه لقطر؛ في إطار الجولة التي يقوم بها سمو ولي العهد في عدد من الدول الخليجية.

وكان قد وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عُزِف السلامان الملكي السعودي والأميري القطري، ثم استعرض حرس الشرف.

وقد ترأس سمو ولي العهد، وسمو أمير دولة قطر، الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تناول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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