النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. ولي العهد يزور استاد لوسيل في الدوحة بصحبة أمير قطر

سُمُوه يزور قطر حاليًا في إطار جولته الخليجية

قام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بصحبة أمير دولة قطر تميم بن حمد، بزيارة استاد لوسيل في الدوحة.

يأتي ذلك في إطار زيارة سموه لقطر؛ في إطار الجولة التي يقوم بها سمو ولي العهد في عدد من الدول الخليجية.

وكان قد وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عُزِف السلامان الملكي السعودي والأميري القطري، ثم استعرض حرس الشرف.

وقد ترأس سمو ولي العهد، وسمو أمير دولة قطر، الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تناول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. ولي العهد يزور استاد لوسيل في الدوحة بصحبة أمير قطر
سبق

قام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بصحبة أمير دولة قطر تميم بن حمد، بزيارة استاد لوسيل في الدوحة.

يأتي ذلك في إطار زيارة سموه لقطر؛ في إطار الجولة التي يقوم بها سمو ولي العهد في عدد من الدول الخليجية.

وكان قد وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عُزِف السلامان الملكي السعودي والأميري القطري، ثم استعرض حرس الشرف.

وقد ترأس سمو ولي العهد، وسمو أمير دولة قطر، الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تناول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
03:15 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
04:44 PM

شاهد.. ولي العهد يزور استاد لوسيل في الدوحة بصحبة أمير قطر

سُمُوه يزور قطر حاليًا في إطار جولته الخليجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,053

قام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بصحبة أمير دولة قطر تميم بن حمد، بزيارة استاد لوسيل في الدوحة.

يأتي ذلك في إطار زيارة سموه لقطر؛ في إطار الجولة التي يقوم بها سمو ولي العهد في عدد من الدول الخليجية.

وكان قد وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عُزِف السلامان الملكي السعودي والأميري القطري، ثم استعرض حرس الشرف.

وقد ترأس سمو ولي العهد، وسمو أمير دولة قطر، الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تناول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,381
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,633
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,370
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,374

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة