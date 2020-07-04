"هلال الباحة": المسعفون والمتطوعون والمتطوعات حرصوا على سلامة زوار "غابة رغدان" وجوامع المنطقة

صرَّح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بمتنزه غابة رغدان شارك في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "الزهراني": "توجد الفرق الإسعافية وفرق التطوع الرجالية والنسائية بدعم وتوجيه من المدير العام للهلال الأحمر بمنطقة الباحة الأستاذ خالد بن محمد الغامدي. وتأتي مشاركة فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة استمرارًا وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19، بدعم من وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى"‏.

وأردف "الزهراني": "‏حرص المسعفون والمتطوعون والمتطوعات على سلامة زوار ومرتادي متنزه غابة رغدان والجوامع في المنطقة لصلاة الجمعة. وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات، والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وأيضًا تقديم الإسعافات الأولية للمرضى والمصابين، ونقل مَن يحتاج منهم إلى أقرب منشأة صحية، وقياس العلامات الحيوية للحرص على سلامة الجميع، بقيادة مدير القيادة الميدانية ومدير إدارة التطوع".

وأشار إلى أن الهلال الأحمر يسعى ضمن جهوده الدائمة ووجودهم المستمر، من خلال الخطط المعدة لذلك بالأماكن الحيوية والمرافق السياحية، ووجود المراكز الإسعافية بمحافظة المنطقة كافة، لتلبية النداء سريعًا عند الحاجة من خلال الاتصال بعمليات الهلال الأحمر 997، أو تطبيق "أسعفني" على الأجهزة الذكية.