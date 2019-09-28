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والدة السفير السعودي باليمن في ذمة الله

نعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على الصندوق السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر والدته التي وافاها الأجل أمس قائلاً: "إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يُرضي الرب، وإنا على فراقك يا أمي لمحزنون {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: انتقلت اليوم والدتي معدية بنت سعد بن جلبان إلى رحمة الله.

"سبق" تتقدم للسفير آل جابر بصادق العزاء والمواساة سائلة الله أن يغفر للفقيدة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.

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والدة السفير السعودي باليمن في ذمة الله
سبق

نعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على الصندوق السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر والدته التي وافاها الأجل أمس قائلاً: "إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يُرضي الرب، وإنا على فراقك يا أمي لمحزنون {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: انتقلت اليوم والدتي معدية بنت سعد بن جلبان إلى رحمة الله.

"سبق" تتقدم للسفير آل جابر بصادق العزاء والمواساة سائلة الله أن يغفر للفقيدة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
12:35 AM

والدة السفير السعودي باليمن في ذمة الله

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
198

نعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على الصندوق السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر والدته التي وافاها الأجل أمس قائلاً: "إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يُرضي الرب، وإنا على فراقك يا أمي لمحزنون {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: انتقلت اليوم والدتي معدية بنت سعد بن جلبان إلى رحمة الله.

"سبق" تتقدم للسفير آل جابر بصادق العزاء والمواساة سائلة الله أن يغفر للفقيدة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.

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