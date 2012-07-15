"التحلية" تحصل على براءتي اختراع عالميتين لمنظومة "الصفر رجيع"

تحافظ على البيئة وتستثمر عنصر الليثيوم في صناعة البطاريات

حصلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ممثلةً في معهد الأبحاث وتقنيات التحلية، على براءتي اختراع على مستوى العالم.

ويتمثل الاختراع غير المسبوق في ابتكار منظومة "الصفر رجيع"، التي ستمكن المؤسسة من استخراج كنوز رجيع محطات التحلية، والاستفادة منه تجارياً، بحيث يصبح ذا عائد مالي عالٍ، ويجعل صناعة التحلية مربحة، فضلاً عن مساهمته في تحويل تلك المحطات إلى محطات صديقة للبيئة تمنع إرجاع أي مواد ضارة إلى مياه البحر.

وكشف قائد الفريق البحثي المدير العام لمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية الدكتور أحمد صالح العمودي، عن أن فكرة الاختراع تتركز في رفع تركيز المحلول الملحي الخارج من محطات التحلية العادية من 70 ألف جزء في المليون إلى تركيز عالٍ يتراوح بين 150 إلى 200 ألف جزء في المليون، وهو ما سيزيد من تركيز محتويات المحلول الملحي وتسهيل عمليات استخلاص الثروات الكامنة فيه.

وأوضح الدكتور "العمودي" أن كامل الرجيع الملحي من محطات التحلية سيتم استخدامه لاستخلاص الأملاح بمختلف أنواعها، وخاصة الليثيوم وبعض العناصر الفلزية، بالإضافة لزيادة كمية استخلاص المياه المحلاة من مياه البحر، مشيراً إلى أن عنصر الليثيوم يدخل في صناعة البطاريات وتركيزه في المحلول الملحي الخارج من منظومة الصفر رجيع مجدٍ اقتصادياً، ويحقق عائداً مالياً كبيراً.

وصرح محافظ المؤسسة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، قائلاً: "إن دعم وتشجيع ومتابعة القيادة العليا في المملكة كان بمثابة الملهم الأول للعاملين لتسجيل هذه الإنجازات، حيث تبنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة دعم البحث والتطوير في تقنيات التحلية إيمانا منها بأهميته في تعزيز عمليات خفض الكلفة وتحسين الكفاءة وتوطين صناعة التحلية في أرض الوطن".

وأضاف: "عملنا في المؤسسة لزيادة المحتوى المحلي في صناعة تحلية المياه المالحة من خلال تطوير التقنيات التقليدية وابتكار منظومات جديدة تدعم صناعة التحلية وتساعد في توطينها من خلال تصنيعها محلياً، وقد عملت المؤسسة بجد وجهد لتحويل المحطات لصديق للبيئة عن طريق خفض المواد الكيميائية في عمليات التحلية لأدنى مستوى، فضلاً عن سعيها المستمر لتكون تلك المحطات خضراء وهو ما تحقق من خلال ابتكار منظومة الصفر رجيع".

وفي شأن آخر قال: "إن توجهات وزير البيئة والمياه والزراعة أكدت على ألا يقتصر التركيز على مخرجات معهد الأبحاث فقط، بل حثت على وجوب تشجيع جميع المخترعين خارج المعهد بدعم اختراعاتهم التي تخدم صناعة التحلية، وأن يشمل الدعم مخرجات الشركات المحلية والعالمية للتقنيات المتعلقة بهذه الصناعة". مضيفاً: "في هذا الصدد فإن المؤسسة تعمل جنباً لجنب مع شركة هايرك لتطوير تقنيته أخرى للصفر رجيع والذي يصل تركيز المحلول الملحي فيه إلى ما يزيد على 150 ألف جزء في المليون، كما أن المؤسسة تعمل في الوقت الحالي للتباحث مع شركات قيادية محلية لبيعها مخرجات منظومة الصفر رجيع".

يذكر أن هاتين المنظومتين من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة "هيرك" ستكونان رافداً اقتصادياً من خلال استخلاص الثروات الكامنة في المحلول الملحي، واستغلال تلك الكنوز والثروات بدلاً عن هدرها كما كان يحدث في السابق.