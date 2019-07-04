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"الصحة" تجهز ١١ مركزًا للمراقبة الصحية في منافذ دخول الحجاج

تقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية

تُواصل وزارة الصحة، تكثيف استعداداتها لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام؛ حيث أعلنت تجهيز 11 مركزًا للمراقبة الصحية توجد في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وتقدم خدماتها للحجاج على مدار 24 ساعة؛ وذلك من بداية شهر ذي القعدة الحالي.

وتقوم مراكز المراقبة الصحية باتخاذ الإجراءات الوقائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية على وسائل النقل المختلفة والحجاج القادمين والمواد الغذائية المستوردة لحماية المملكة -بإذن الله- من تسرب الحالات المرضية المعدية والمحجرية وانتشارها؛ حيث تعد هذه المراكز خط الدفاع الأول لمنع وفادة مصادر الأمراض المعدية؛ وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية على القادمين للحج وأمتعتهم ووسائل النقل.

وجهّزت المراكز في المنافذ المختلفة، بالاحتياجات اللازمة لتقوم بالدور المنوط بها، ويشمل ذلك القوى العاملة لتشغيل المنافذ على مدار الساعة يوميًّا خلال الموسم وتدريب القوى العاملة المشاركة بالحج، إضافة إلى غرف عزل مجهزة للحالات المشتبه بها قبل نقلها إلى المستشفيات، وكذلك توفير المستلزمات الطبية (اللقاحات، والأدوية الوقائية، وغيرها)، وأيضًا توفير إسعافات لنقل الحالات المرضية لأقرب مستشفى.

كما تقوم مراكز المراقبة الصحية في هذه المنافذ بتقديم خدمات الرعاية الصحية للحجاج، وتزويدهم بالإرشادات والنصائح الصحية؛ من خلال مواد توعوية تُعَد وتحدّث بصورة دورية، وتم تزويد الهيئة العامة للطيران المدني بها؛ ليتم بثها في الطائرات التي تنقل الحجاج، كما تقوم هذه المراكز عبر برنامج المراقبة الصحية الإلكترونية (حصن)، بتزويد جميع الجهات الصحية بالمعلومات حول إحصائيات الحجاج، ووضعهم الصحي ليتم تكامل تقديم الخدمات الصحية المتميزة لضيوف الرحمن.

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"الصحة" تجهز ١١ مركزًا للمراقبة الصحية في منافذ دخول الحجاج
سبق

تُواصل وزارة الصحة، تكثيف استعداداتها لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام؛ حيث أعلنت تجهيز 11 مركزًا للمراقبة الصحية توجد في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وتقدم خدماتها للحجاج على مدار 24 ساعة؛ وذلك من بداية شهر ذي القعدة الحالي.

وتقوم مراكز المراقبة الصحية باتخاذ الإجراءات الوقائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية على وسائل النقل المختلفة والحجاج القادمين والمواد الغذائية المستوردة لحماية المملكة -بإذن الله- من تسرب الحالات المرضية المعدية والمحجرية وانتشارها؛ حيث تعد هذه المراكز خط الدفاع الأول لمنع وفادة مصادر الأمراض المعدية؛ وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية على القادمين للحج وأمتعتهم ووسائل النقل.

وجهّزت المراكز في المنافذ المختلفة، بالاحتياجات اللازمة لتقوم بالدور المنوط بها، ويشمل ذلك القوى العاملة لتشغيل المنافذ على مدار الساعة يوميًّا خلال الموسم وتدريب القوى العاملة المشاركة بالحج، إضافة إلى غرف عزل مجهزة للحالات المشتبه بها قبل نقلها إلى المستشفيات، وكذلك توفير المستلزمات الطبية (اللقاحات، والأدوية الوقائية، وغيرها)، وأيضًا توفير إسعافات لنقل الحالات المرضية لأقرب مستشفى.

كما تقوم مراكز المراقبة الصحية في هذه المنافذ بتقديم خدمات الرعاية الصحية للحجاج، وتزويدهم بالإرشادات والنصائح الصحية؛ من خلال مواد توعوية تُعَد وتحدّث بصورة دورية، وتم تزويد الهيئة العامة للطيران المدني بها؛ ليتم بثها في الطائرات التي تنقل الحجاج، كما تقوم هذه المراكز عبر برنامج المراقبة الصحية الإلكترونية (حصن)، بتزويد جميع الجهات الصحية بالمعلومات حول إحصائيات الحجاج، ووضعهم الصحي ليتم تكامل تقديم الخدمات الصحية المتميزة لضيوف الرحمن.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
01:09 PM

"الصحة" تجهز ١١ مركزًا للمراقبة الصحية في منافذ دخول الحجاج

تقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُواصل وزارة الصحة، تكثيف استعداداتها لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام؛ حيث أعلنت تجهيز 11 مركزًا للمراقبة الصحية توجد في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وتقدم خدماتها للحجاج على مدار 24 ساعة؛ وذلك من بداية شهر ذي القعدة الحالي.

وتقوم مراكز المراقبة الصحية باتخاذ الإجراءات الوقائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية على وسائل النقل المختلفة والحجاج القادمين والمواد الغذائية المستوردة لحماية المملكة -بإذن الله- من تسرب الحالات المرضية المعدية والمحجرية وانتشارها؛ حيث تعد هذه المراكز خط الدفاع الأول لمنع وفادة مصادر الأمراض المعدية؛ وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية على القادمين للحج وأمتعتهم ووسائل النقل.

وجهّزت المراكز في المنافذ المختلفة، بالاحتياجات اللازمة لتقوم بالدور المنوط بها، ويشمل ذلك القوى العاملة لتشغيل المنافذ على مدار الساعة يوميًّا خلال الموسم وتدريب القوى العاملة المشاركة بالحج، إضافة إلى غرف عزل مجهزة للحالات المشتبه بها قبل نقلها إلى المستشفيات، وكذلك توفير المستلزمات الطبية (اللقاحات، والأدوية الوقائية، وغيرها)، وأيضًا توفير إسعافات لنقل الحالات المرضية لأقرب مستشفى.

كما تقوم مراكز المراقبة الصحية في هذه المنافذ بتقديم خدمات الرعاية الصحية للحجاج، وتزويدهم بالإرشادات والنصائح الصحية؛ من خلال مواد توعوية تُعَد وتحدّث بصورة دورية، وتم تزويد الهيئة العامة للطيران المدني بها؛ ليتم بثها في الطائرات التي تنقل الحجاج، كما تقوم هذه المراكز عبر برنامج المراقبة الصحية الإلكترونية (حصن)، بتزويد جميع الجهات الصحية بالمعلومات حول إحصائيات الحجاج، ووضعهم الصحي ليتم تكامل تقديم الخدمات الصحية المتميزة لضيوف الرحمن.

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