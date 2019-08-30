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مدارس "الأفلاج" تستعد لاستقبال 13 ألف طالب وطالبة

أكملت الاستعداد وأعلنت الجاهزية

أنهت مدارس الأفلاج، استعدادها للعام الدراسي الجديد، وأعلنت جاهزيتها لاستقبال نحو 13 ألف طالب وطالبة بعد غد الأحد.
ووجهت المدارس عبر منصاتها، رسائل للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، رحّبت خلالها بأبنائها وبناتها؛ معلنة جاهزيتها لاستقبالهم بعد غد الأحد؛ لإكمال مسيرة العلم والمعرفة خلال عام حافل بالجد والاجتهاد والتميز والانضباط والانتظام، كما انتهت مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، من برنامج أسبوع التهيئة، وجدولت فقرات العمل بما يتناسب مع طلاب وطالبات المرحلة.
وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أعلنت اكتمال وصول الكتب الدراسية لجميع مدارس المحافظة؛ لضمان بداية جادة للعام الدراسي من أول يوم دراسي، والانتهاء من تجهيز 11 مدرسة للطفولة المبكرة بكامل الأثاث والتجهيزات؛ على أن يتم تدشين محافظ الأفلاج انطلاقتها بعد غد الأحد.
يُذكر أن مدير التعليم، محمد آل مغيرة، زار عددًا من مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على تهيئتها واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأكد أن تكون الكتب الدراسية على طاولة كل طالب وطالبة من أول يوم دراسي، كما تَفَقّد جاهزية النقل المدرسي وتدابير الأمن والسلامة بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدارس "الأفلاج" تستعد لاستقبال 13 ألف طالب وطالبة
سبق

أنهت مدارس الأفلاج، استعدادها للعام الدراسي الجديد، وأعلنت جاهزيتها لاستقبال نحو 13 ألف طالب وطالبة بعد غد الأحد.
ووجهت المدارس عبر منصاتها، رسائل للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، رحّبت خلالها بأبنائها وبناتها؛ معلنة جاهزيتها لاستقبالهم بعد غد الأحد؛ لإكمال مسيرة العلم والمعرفة خلال عام حافل بالجد والاجتهاد والتميز والانضباط والانتظام، كما انتهت مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، من برنامج أسبوع التهيئة، وجدولت فقرات العمل بما يتناسب مع طلاب وطالبات المرحلة.
وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أعلنت اكتمال وصول الكتب الدراسية لجميع مدارس المحافظة؛ لضمان بداية جادة للعام الدراسي من أول يوم دراسي، والانتهاء من تجهيز 11 مدرسة للطفولة المبكرة بكامل الأثاث والتجهيزات؛ على أن يتم تدشين محافظ الأفلاج انطلاقتها بعد غد الأحد.
يُذكر أن مدير التعليم، محمد آل مغيرة، زار عددًا من مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على تهيئتها واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأكد أن تكون الكتب الدراسية على طاولة كل طالب وطالبة من أول يوم دراسي، كما تَفَقّد جاهزية النقل المدرسي وتدابير الأمن والسلامة بها.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
07:01 PM

مدارس "الأفلاج" تستعد لاستقبال 13 ألف طالب وطالبة

أكملت الاستعداد وأعلنت الجاهزية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أنهت مدارس الأفلاج، استعدادها للعام الدراسي الجديد، وأعلنت جاهزيتها لاستقبال نحو 13 ألف طالب وطالبة بعد غد الأحد.
ووجهت المدارس عبر منصاتها، رسائل للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، رحّبت خلالها بأبنائها وبناتها؛ معلنة جاهزيتها لاستقبالهم بعد غد الأحد؛ لإكمال مسيرة العلم والمعرفة خلال عام حافل بالجد والاجتهاد والتميز والانضباط والانتظام، كما انتهت مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، من برنامج أسبوع التهيئة، وجدولت فقرات العمل بما يتناسب مع طلاب وطالبات المرحلة.
وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أعلنت اكتمال وصول الكتب الدراسية لجميع مدارس المحافظة؛ لضمان بداية جادة للعام الدراسي من أول يوم دراسي، والانتهاء من تجهيز 11 مدرسة للطفولة المبكرة بكامل الأثاث والتجهيزات؛ على أن يتم تدشين محافظ الأفلاج انطلاقتها بعد غد الأحد.
يُذكر أن مدير التعليم، محمد آل مغيرة، زار عددًا من مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على تهيئتها واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأكد أن تكون الكتب الدراسية على طاولة كل طالب وطالبة من أول يوم دراسي، كما تَفَقّد جاهزية النقل المدرسي وتدابير الأمن والسلامة بها.

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