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أمير مكة يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

لمناقشة التوصيات والفرص المتاحة للتطوير والاستثمار في جدة والمحافظات الأخرى

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس نظارة الوقف.

واطلع "الفيصل" خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف، ومن أبرزها الخطط الخاصة بأملاك الوقف في محافظة جدة والمحافظات الأخرى، إلى جانب مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار أراضي الوقف والمشروعات الخاصة به.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير مكة يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية
سبق

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس نظارة الوقف.

واطلع "الفيصل" خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف، ومن أبرزها الخطط الخاصة بأملاك الوقف في محافظة جدة والمحافظات الأخرى، إلى جانب مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار أراضي الوقف والمشروعات الخاصة به.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
03:12 PM

أمير مكة يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

لمناقشة التوصيات والفرص المتاحة للتطوير والاستثمار في جدة والمحافظات الأخرى

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,137

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس نظارة الوقف.

واطلع "الفيصل" خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف، ومن أبرزها الخطط الخاصة بأملاك الوقف في محافظة جدة والمحافظات الأخرى، إلى جانب مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار أراضي الوقف والمشروعات الخاصة به.

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