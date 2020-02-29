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وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ستلغي الاتفاق مع طالبان في حال لم تلتزم الحركة به

ينص على الانسحاب الكامل من أفغانستان خلال 14 شهرًا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن واشنطن ستلغي الاتفاق الموقع مع "طالبان"، في حال لم تلتزم الحركة به.
ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت، على اتفاق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.
ويقضي الاتفاق بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرًا.

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وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ستلغي الاتفاق مع طالبان في حال لم تلتزم الحركة به
سبق

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن واشنطن ستلغي الاتفاق الموقع مع "طالبان"، في حال لم تلتزم الحركة به.
ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت، على اتفاق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.
ويقضي الاتفاق بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرًا.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
05:37 PM

وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ستلغي الاتفاق مع طالبان في حال لم تلتزم الحركة به

ينص على الانسحاب الكامل من أفغانستان خلال 14 شهرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن واشنطن ستلغي الاتفاق الموقع مع "طالبان"، في حال لم تلتزم الحركة به.
ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت، على اتفاق سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.
ويقضي الاتفاق بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرًا.

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