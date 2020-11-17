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الأمن السيبراني يحذر من ثغرة تؤدي لاختراق الـ WhatsApp.. وكيفية الحماية منها

المركز دعا المستخدمين إلى ضرورة تحديثهم آخر نسخة للحفاظ على الأمان

أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني، تحذيرًا من إمكانية اختراق تطبيق (WhatsApp) لوجود ثغرة في إحدى النسخ، ودعا إلى ضرورة تحديثه لآخر نسخة للحفاظ على الأمان.

ويتمثل التهديد في إمكانية استغلال ثغرة في التطبيق عن طريق إرسال ملف بصيغة MP4 للضحية، ومن ثم زرع برامج تجسس وسرقة الملفات والمحادثات الخاصة بالتطبيق.

وأوصى المركز المستخدمين بضرورة تحديث تطبيق الواتساب لآخر نسخة متوفرة من المتاجر الرسمية لتلافي الخلل.

يُذكر أن النسخ التي شملها التحذير هي كالتالي: - نسخ ما قبل نسخة 2.19.274 لنظام Android

- نسخ ما قبل نسخة 2.19.100 لنظام iOS وBusiness for iOS

- نسخ ما قبل نسخة 2.25.3 لـ Enterprise Client

- نسخة 2.18.368 وما قبل لهواتف Windows

- نسخ ما قبل نسخة 2.19.104 لـ Business for Android

واتساب المركز الوطني للأمن السيبراني الأمن السيبراني WhatsApp

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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الأمن السيبراني يحذر من ثغرة تؤدي لاختراق الـ WhatsApp.. وكيفية الحماية منها
سبق

أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني، تحذيرًا من إمكانية اختراق تطبيق (WhatsApp) لوجود ثغرة في إحدى النسخ، ودعا إلى ضرورة تحديثه لآخر نسخة للحفاظ على الأمان.

ويتمثل التهديد في إمكانية استغلال ثغرة في التطبيق عن طريق إرسال ملف بصيغة MP4 للضحية، ومن ثم زرع برامج تجسس وسرقة الملفات والمحادثات الخاصة بالتطبيق.

وأوصى المركز المستخدمين بضرورة تحديث تطبيق الواتساب لآخر نسخة متوفرة من المتاجر الرسمية لتلافي الخلل.

يُذكر أن النسخ التي شملها التحذير هي كالتالي: - نسخ ما قبل نسخة 2.19.274 لنظام Android

- نسخ ما قبل نسخة 2.19.100 لنظام iOS وBusiness for iOS

- نسخ ما قبل نسخة 2.25.3 لـ Enterprise Client

- نسخة 2.18.368 وما قبل لهواتف Windows

- نسخ ما قبل نسخة 2.19.104 لـ Business for Android

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
10:40 PM

الأمن السيبراني يحذر من ثغرة تؤدي لاختراق الـ WhatsApp.. وكيفية الحماية منها

المركز دعا المستخدمين إلى ضرورة تحديثهم آخر نسخة للحفاظ على الأمان

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
9,231

أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني، تحذيرًا من إمكانية اختراق تطبيق (WhatsApp) لوجود ثغرة في إحدى النسخ، ودعا إلى ضرورة تحديثه لآخر نسخة للحفاظ على الأمان.

ويتمثل التهديد في إمكانية استغلال ثغرة في التطبيق عن طريق إرسال ملف بصيغة MP4 للضحية، ومن ثم زرع برامج تجسس وسرقة الملفات والمحادثات الخاصة بالتطبيق.

وأوصى المركز المستخدمين بضرورة تحديث تطبيق الواتساب لآخر نسخة متوفرة من المتاجر الرسمية لتلافي الخلل.

يُذكر أن النسخ التي شملها التحذير هي كالتالي: - نسخ ما قبل نسخة 2.19.274 لنظام Android

- نسخ ما قبل نسخة 2.19.100 لنظام iOS وBusiness for iOS

- نسخ ما قبل نسخة 2.25.3 لـ Enterprise Client

- نسخة 2.18.368 وما قبل لهواتف Windows

- نسخ ما قبل نسخة 2.19.104 لـ Business for Android

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