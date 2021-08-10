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مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في حائل يجري أكثر من 3 آلاف فحص

المركز أجرى خلال خمسة أشهر الماضية 1580 فحصاً للوظائف

أجرى مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في صحة حائل، 3270 فحصاً خلال خمسة أشهر، وذلك من الفترة 1 يناير 2021 حتى 30 مايو 2021 م.

وبين المركز أنه تم خلال الأشهر الخمسة الماضية إجراء 1580 فحصاً للوظائف، و1041 فحصاً خاصاً بالسموم الجنائية، و482 فحصاً تأكيدياً، إضافة إلى 85 فحصاً خاصاً بالتسمّم الكيميائي، و82 فحصاً خاصاً بالأدوية العلاجية.

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مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في حائل يجري أكثر من 3 آلاف فحص
سبق

أجرى مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في صحة حائل، 3270 فحصاً خلال خمسة أشهر، وذلك من الفترة 1 يناير 2021 حتى 30 مايو 2021 م.

وبين المركز أنه تم خلال الأشهر الخمسة الماضية إجراء 1580 فحصاً للوظائف، و1041 فحصاً خاصاً بالسموم الجنائية، و482 فحصاً تأكيدياً، إضافة إلى 85 فحصاً خاصاً بالتسمّم الكيميائي، و82 فحصاً خاصاً بالأدوية العلاجية.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
09:42 AM

مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في حائل يجري أكثر من 3 آلاف فحص

المركز أجرى خلال خمسة أشهر الماضية 1580 فحصاً للوظائف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أجرى مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في صحة حائل، 3270 فحصاً خلال خمسة أشهر، وذلك من الفترة 1 يناير 2021 حتى 30 مايو 2021 م.

وبين المركز أنه تم خلال الأشهر الخمسة الماضية إجراء 1580 فحصاً للوظائف، و1041 فحصاً خاصاً بالسموم الجنائية، و482 فحصاً تأكيدياً، إضافة إلى 85 فحصاً خاصاً بالتسمّم الكيميائي، و82 فحصاً خاصاً بالأدوية العلاجية.

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