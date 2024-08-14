الجامعة العربية تدعو إلى تفعيل مساعدات إنسانية وطبية سريعة للبنان
أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي، استمرار الجهود الحثيثة التي بدأها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط لدعم لبنان والوقوف على حجم الدمار الذي حدث والتأكيد على تفعيل دور ريادي للجامعة لإعادة إعمار لبنان.
وأشار إلى أنه سيزور بيروت قريباً مع وفد من منظمات العمل العربي المشترك والاتحادات العربية أعضاء الملتقى العربي للاتحادات الداعمين مادياً ولوجيستياً.
وقال في كلمته أمام الاجتماع الطارىء الذي دعت له إدارة المنظمات العربية والاتحادات بالقطاع الاقتصادي بالجامعة العربية اليوم عبر تطبيق"زووم" مع أكثر من 60 منظمة عربية واتحادات نوعية متخصصة، إن الاجتماع يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم ومساندة لبنان ومساعدته بكل السبل الممكنة على تجاوز تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها لبنان منذ فترة.
ودعا إلى ضرورة تفعيل مساعدات انسانية وطبية خلال زيارة الوفد إلى بيروت والعمل جنبا إلى جانب على إنشاء حساب بنكي تحت مسمى "الحساب العربي لدعم وإغاثة لبنان" من خلال اتحاد المصارف العربية والذي يتخذ من لبنان مقراً له.
الجامعة العربية تدعو إلى تفعيل مساعدات إنسانية وطبية سريعة للبنان
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-08-14
أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي، استمرار الجهود الحثيثة التي بدأها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط لدعم لبنان والوقوف على حجم الدمار الذي حدث والتأكيد على تفعيل دور ريادي للجامعة لإعادة إعمار لبنان.
وأشار إلى أنه سيزور بيروت قريباً مع وفد من منظمات العمل العربي المشترك والاتحادات العربية أعضاء الملتقى العربي للاتحادات الداعمين مادياً ولوجيستياً.
وقال في كلمته أمام الاجتماع الطارىء الذي دعت له إدارة المنظمات العربية والاتحادات بالقطاع الاقتصادي بالجامعة العربية اليوم عبر تطبيق"زووم" مع أكثر من 60 منظمة عربية واتحادات نوعية متخصصة، إن الاجتماع يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم ومساندة لبنان ومساعدته بكل السبل الممكنة على تجاوز تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها لبنان منذ فترة.
ودعا إلى ضرورة تفعيل مساعدات انسانية وطبية خلال زيارة الوفد إلى بيروت والعمل جنبا إلى جانب على إنشاء حساب بنكي تحت مسمى "الحساب العربي لدعم وإغاثة لبنان" من خلال اتحاد المصارف العربية والذي يتخذ من لبنان مقراً له.
14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
02:18 AM
الجامعة العربية تدعو إلى تفعيل مساعدات إنسانية وطبية سريعة للبنان
أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي، استمرار الجهود الحثيثة التي بدأها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط لدعم لبنان والوقوف على حجم الدمار الذي حدث والتأكيد على تفعيل دور ريادي للجامعة لإعادة إعمار لبنان.
وأشار إلى أنه سيزور بيروت قريباً مع وفد من منظمات العمل العربي المشترك والاتحادات العربية أعضاء الملتقى العربي للاتحادات الداعمين مادياً ولوجيستياً.
وقال في كلمته أمام الاجتماع الطارىء الذي دعت له إدارة المنظمات العربية والاتحادات بالقطاع الاقتصادي بالجامعة العربية اليوم عبر تطبيق"زووم" مع أكثر من 60 منظمة عربية واتحادات نوعية متخصصة، إن الاجتماع يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم ومساندة لبنان ومساعدته بكل السبل الممكنة على تجاوز تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها لبنان منذ فترة.
ودعا إلى ضرورة تفعيل مساعدات انسانية وطبية خلال زيارة الوفد إلى بيروت والعمل جنبا إلى جانب على إنشاء حساب بنكي تحت مسمى "الحساب العربي لدعم وإغاثة لبنان" من خلال اتحاد المصارف العربية والذي يتخذ من لبنان مقراً له.