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بعد منعه من الدخول.. "الغنوشي" يعتصم أمام البرلمان التونسي "المغلق"

عقب تجميد كل سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة حكومة "المشيشي"

بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، اعتصم رئيس مجلس النواب التونسي المجمد راشد الغنوشي أمام مقر البرلمان في العاصمة تونس، صباح الاثنين.

وتوجّه الغنوشي، وهو زعيم حركة النهضة، ونواب آخرون إلى مقر المجلس المغلق منذ فجر الاثنين؛ إلا أن قوة من الجيش منعتهم من الدخول بناء على "تعليمات".

وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تَجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس وفق "سكاي نيوز عربية".

وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق؛ لكن الرد جاءهم صارمًا بأن "التعليمات أن مجلس النواب مغلق".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر، مساء الأحد، تجميد كل سلطات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، كما قرر إقالة حكومة هشام المشيشي، وتشكيل حكومة يُعيّن رئيسها.

وخلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية، قال "سعيد": إن "قراراته تأتي عملًا بأحكام الدستور، وهدفها إنقاذ تونس والحيلولة دون العبث بالأرواح ومقدرات الدولة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد منعه من الدخول.. "الغنوشي" يعتصم أمام البرلمان التونسي "المغلق"
سبق

بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، اعتصم رئيس مجلس النواب التونسي المجمد راشد الغنوشي أمام مقر البرلمان في العاصمة تونس، صباح الاثنين.

وتوجّه الغنوشي، وهو زعيم حركة النهضة، ونواب آخرون إلى مقر المجلس المغلق منذ فجر الاثنين؛ إلا أن قوة من الجيش منعتهم من الدخول بناء على "تعليمات".

وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تَجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس وفق "سكاي نيوز عربية".

وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق؛ لكن الرد جاءهم صارمًا بأن "التعليمات أن مجلس النواب مغلق".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر، مساء الأحد، تجميد كل سلطات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، كما قرر إقالة حكومة هشام المشيشي، وتشكيل حكومة يُعيّن رئيسها.

وخلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية، قال "سعيد": إن "قراراته تأتي عملًا بأحكام الدستور، وهدفها إنقاذ تونس والحيلولة دون العبث بالأرواح ومقدرات الدولة".

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
11:40 AM

بعد منعه من الدخول.. "الغنوشي" يعتصم أمام البرلمان التونسي "المغلق"

عقب تجميد كل سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة حكومة "المشيشي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، اعتصم رئيس مجلس النواب التونسي المجمد راشد الغنوشي أمام مقر البرلمان في العاصمة تونس، صباح الاثنين.

وتوجّه الغنوشي، وهو زعيم حركة النهضة، ونواب آخرون إلى مقر المجلس المغلق منذ فجر الاثنين؛ إلا أن قوة من الجيش منعتهم من الدخول بناء على "تعليمات".

وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تَجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس وفق "سكاي نيوز عربية".

وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق؛ لكن الرد جاءهم صارمًا بأن "التعليمات أن مجلس النواب مغلق".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر، مساء الأحد، تجميد كل سلطات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، كما قرر إقالة حكومة هشام المشيشي، وتشكيل حكومة يُعيّن رئيسها.

وخلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية، قال "سعيد": إن "قراراته تأتي عملًا بأحكام الدستور، وهدفها إنقاذ تونس والحيلولة دون العبث بالأرواح ومقدرات الدولة".

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