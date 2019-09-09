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"أمير المدينة": دعم الملك لجمعيات التحفيظ من أبرز مظاهر العناية بالقرآن

أكد دورَ مسابقة الملك عبدالعزيز في تشجيع النشء وحثهم على الحفظ

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أهمية دور مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره، في دورتها الـ41 في تشجيع وتربية النشء، وحثهم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه والتخلق بآدابه.
وبيّن أمير المدينة المنورة في تصريح له بمناسبة انعقاد المسابقة في رحاب المسجد الحرام، أنه منذ تأسست المملكة مهبط الوحي وقبلة المسلمين، كان منهجها واضحًا وغايتها محددة؛ حيث أرست ركائزها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلت الغالي والنفيس في خدمتهما، وسار على نهجه من بعده أبناؤه، إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وقال: إن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- يعتني بالقرآن الكريم تلاوةً وحفظًا وتجويدًا وتفسيرًا، ومن أبرز مظاهر عنايته بكتاب الله؛ دعمه غير المحدود للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، وكذلك رعاية المسابقات المحلية والدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأشار الأمير فيصل بن سلمان، إلى أن مضامين المسابقة وأهدافها المتبلورة بربط الأمة بالقرآن الكريم، هو مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة، تجعل منها رسالة سلام تدعو إلى نبذ الغلو والتطرف، وإشاعة ثقافة الاعتدال والوسطية القرآنية؛ امتثالًا لقول الحق {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير المدينة": دعم الملك لجمعيات التحفيظ من أبرز مظاهر العناية بالقرآن
سبق

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أهمية دور مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره، في دورتها الـ41 في تشجيع وتربية النشء، وحثهم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه والتخلق بآدابه.
وبيّن أمير المدينة المنورة في تصريح له بمناسبة انعقاد المسابقة في رحاب المسجد الحرام، أنه منذ تأسست المملكة مهبط الوحي وقبلة المسلمين، كان منهجها واضحًا وغايتها محددة؛ حيث أرست ركائزها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلت الغالي والنفيس في خدمتهما، وسار على نهجه من بعده أبناؤه، إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وقال: إن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- يعتني بالقرآن الكريم تلاوةً وحفظًا وتجويدًا وتفسيرًا، ومن أبرز مظاهر عنايته بكتاب الله؛ دعمه غير المحدود للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، وكذلك رعاية المسابقات المحلية والدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأشار الأمير فيصل بن سلمان، إلى أن مضامين المسابقة وأهدافها المتبلورة بربط الأمة بالقرآن الكريم، هو مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة، تجعل منها رسالة سلام تدعو إلى نبذ الغلو والتطرف، وإشاعة ثقافة الاعتدال والوسطية القرآنية؛ امتثالًا لقول الحق {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
09:23 AM

"أمير المدينة": دعم الملك لجمعيات التحفيظ من أبرز مظاهر العناية بالقرآن

أكد دورَ مسابقة الملك عبدالعزيز في تشجيع النشء وحثهم على الحفظ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أهمية دور مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره، في دورتها الـ41 في تشجيع وتربية النشء، وحثهم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه والتخلق بآدابه.
وبيّن أمير المدينة المنورة في تصريح له بمناسبة انعقاد المسابقة في رحاب المسجد الحرام، أنه منذ تأسست المملكة مهبط الوحي وقبلة المسلمين، كان منهجها واضحًا وغايتها محددة؛ حيث أرست ركائزها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلت الغالي والنفيس في خدمتهما، وسار على نهجه من بعده أبناؤه، إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وقال: إن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- يعتني بالقرآن الكريم تلاوةً وحفظًا وتجويدًا وتفسيرًا، ومن أبرز مظاهر عنايته بكتاب الله؛ دعمه غير المحدود للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، وكذلك رعاية المسابقات المحلية والدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأشار الأمير فيصل بن سلمان، إلى أن مضامين المسابقة وأهدافها المتبلورة بربط الأمة بالقرآن الكريم، هو مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة، تجعل منها رسالة سلام تدعو إلى نبذ الغلو والتطرف، وإشاعة ثقافة الاعتدال والوسطية القرآنية؛ امتثالًا لقول الحق {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}.

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