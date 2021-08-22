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الجوازات: إصدار المرأة لجواز السفر وتجديده عبر "أبشر".. قريبًا

حاليًا تتم الإجراءات من خلال المراجعة وبعد حجز موعد

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه قريبًا سيتم تمكين المرأة من إصدار جواز السفر وتجديده إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر"، بعد القرار الأخير القاضي بتعديلات وثائق السفر؛ بحيث تسمح للمواطنات السعوديات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن؛ شأنهن في ذلك شأن جميع المواطنين، ومنح المواطنات في سن 21 عامًا فما فوق، الحق في حرية السفر.

وتتم إجراءات الإصدار والتجديد حاليًا من خلال مراجعة إدارة الجوازات بعد حجز موعد؛ وذلك بعد سريان القرار الذي أصبح نافذًا.

وبيّنت التعديلات الجديدة على وثائق السفر، أنه يشترط موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين ممن هُم دون سن (21)، ويُستثنى من ذلك المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يُثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم، كما يحق للحاضن أو الحاضنة إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد عدل على نظام وثائق السفر، وأتاح للمرأة العديد من الحقوق؛ إذ منحها حق استخراج جواز سفر مباشرة دون موافقة ولي أمرها، وساوى بين الذكر والأنثى في حقوق تصريح السفر دون سن 21 سنة، كما أعطى المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة.

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الجوازات: إصدار المرأة لجواز السفر وتجديده عبر "أبشر".. قريبًا
سبق

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه قريبًا سيتم تمكين المرأة من إصدار جواز السفر وتجديده إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر"، بعد القرار الأخير القاضي بتعديلات وثائق السفر؛ بحيث تسمح للمواطنات السعوديات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن؛ شأنهن في ذلك شأن جميع المواطنين، ومنح المواطنات في سن 21 عامًا فما فوق، الحق في حرية السفر.

وتتم إجراءات الإصدار والتجديد حاليًا من خلال مراجعة إدارة الجوازات بعد حجز موعد؛ وذلك بعد سريان القرار الذي أصبح نافذًا.

وبيّنت التعديلات الجديدة على وثائق السفر، أنه يشترط موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين ممن هُم دون سن (21)، ويُستثنى من ذلك المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يُثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم، كما يحق للحاضن أو الحاضنة إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد عدل على نظام وثائق السفر، وأتاح للمرأة العديد من الحقوق؛ إذ منحها حق استخراج جواز سفر مباشرة دون موافقة ولي أمرها، وساوى بين الذكر والأنثى في حقوق تصريح السفر دون سن 21 سنة، كما أعطى المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
09:13 AM

الجوازات: إصدار المرأة لجواز السفر وتجديده عبر "أبشر".. قريبًا

حاليًا تتم الإجراءات من خلال المراجعة وبعد حجز موعد

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه قريبًا سيتم تمكين المرأة من إصدار جواز السفر وتجديده إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر"، بعد القرار الأخير القاضي بتعديلات وثائق السفر؛ بحيث تسمح للمواطنات السعوديات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن؛ شأنهن في ذلك شأن جميع المواطنين، ومنح المواطنات في سن 21 عامًا فما فوق، الحق في حرية السفر.

وتتم إجراءات الإصدار والتجديد حاليًا من خلال مراجعة إدارة الجوازات بعد حجز موعد؛ وذلك بعد سريان القرار الذي أصبح نافذًا.

وبيّنت التعديلات الجديدة على وثائق السفر، أنه يشترط موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين ممن هُم دون سن (21)، ويُستثنى من ذلك المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يُثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم، كما يحق للحاضن أو الحاضنة إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد عدل على نظام وثائق السفر، وأتاح للمرأة العديد من الحقوق؛ إذ منحها حق استخراج جواز سفر مباشرة دون موافقة ولي أمرها، وساوى بين الذكر والأنثى في حقوق تصريح السفر دون سن 21 سنة، كما أعطى المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة.

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