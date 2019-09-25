متاجرة "أردوغان" بالقضية الفلسطينية.. تفضحها علاقاتهم المليارية مع إسرائيل

حاول اللعب على العواطف.. وتجاهل التبادل التجاري وتدريب طياري تل أبيب

واصل الرئيس التركي رجب أردوغان مسرحياته المكشوفة، ومحاولة المتاجرة بقضية فلسطين، حين تحدَّث على منصة الأمم المتحدة محاولاً كسب التعاطف الشعبي بالكلام فقط، معتقدًا أن المهتمين بالقدس لن يتساءلوا عن علاقاته الوطيدة مع إسرائيل، ورفضه المساس بالعلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين أنقرة وتل أبيب.

تركيا تعترف بإسرائيل

ولعل أردوغان يحاول أن يبعد الأنظار عن حقيقة العلاقات الرسمية التركية - الإسرائيلية التي بدأت منذ مارس عام 1949. وأصبحت تركيا أول دولة ذات أغلبية إسلامية تعترف بإسرائيل كوطن قومي لليهود على حساب الفلسطينيين.

تركيا التي تجمعها علاقات اقتصادية وعسكرية وسياحية، هي الأقوى مع الاحتلال الإسرائيلي، يواصل نظامها بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللعب على مشاعر المسلمين حول العالم من خلال أقوال باتت مكشوفة للرأي العام، خاصة أنها لا تقترن بأفعال على الأرض؛ فالعلاقات التركية - الإسرائيلية ظلت قوية منذ بدايتها، ولم تتوتر ولو ظاهريًّا حتى بعد تولي أردوغان الحكم بست سنوات، حين انتقد سلوك إسرائيل خلال الحرب على غزة عام 2009 بهدف كسب شعبية زائفة بين الجماهير التركية والعربية والإسلامية دون المساس بالتحالف القوي مع دولة الاحتلال.

مسرحية مكشوفة

فالرئيس التركي أردوغان يعمل جاهدًا في تصرفاته مع القضية الفلسطينية على الظهور بمظهر المتبني الأوحد لقضية الشعب الفلسطيني، مزايدًا على الآخرين، ويتخذ أساليب تهييجية وانفعالية؛ علَّها تغطي على حقيقة كونه الرئيس الوحيد الذي شهد عهده انتعاشًا في العلاقات بين أنقرة ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

علاقات متينة

فالعلاقات التركية - الإسرائيلية التي انطلقت عام 1949 لم تتأثر بتولي حكومة العدالة والتنمية الإخوانية مقاليد الحكم في تركيا عام 2002؛ إذ عمل الحزب على تعزيز الاتفاقات السابقة مع إسرائيل غير آبه بتناقض خطابه الذي يُظهر حماسه للقضية الفلسطينية، ويُبطن تعزيزًا للتجارة والعلاقات العسكرية مع الكيان الصهيوني.

فتركيا تعد ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تحتضن أكبر مصانع أسلحة للجيش الإسرائيلي، وزادت التعاون العسكري مع إسرائيل منذ الاحتلال التركي لشمال جزيرة قبرص عام 1978، الذي أدى إلى عقوبات أمريكية - أوروبية على قطاعها العسكري، واعتمدت أنقرة آنذاك على الجانب الإسرائيلي في تحديث الجيش التركي، وظلت الاتفاقيات العسكرية التي بدأت بـتحديث (F - 4) فانتوم لتركيا وطائرات (F - 5) بتكلفة 900 مليون دولار، مرورًا بترقية إسرائيل 170 من دبابات M60A1 لتركيا مقابل 500 مليون دولار، قائمة، وصولاً للاتفاق الذي يقضي بتبادل الطيارين العسكريين بين البلدين 8 مرات في السنة. هذا الاتفاق الذي يعمل على تدريب وصقل قدرات الطيارين الإسرائيليين؛ ليصوبوا على رؤوس الفلسطينيين بدقة، في تناقض مربك لموقف الرئيس التركي وحزبه تجاه القضية الفلسطينية!

نوايا خبيثة

ولا تنفصل لعب أردوغان بالقضية الفلسطينية التي وصفها وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في حديثه لصحيفة "معاريف" العبرية قبل عامين بـ"فريمني"، أي الصديق العدو، عن طموحه بالسيطرة على المنطقة العربية على أجنحة تنظيمات الإسلام السياسي المنبوذة.

فالوزير الإسرائيلي يشير إلى أنهم لا يأبهون لعنتريات أردوغان ضدهم خلال وسائل الإعلام، طالما أنها لا تمنعه من جعل حجم التجارة عبر حيفا نحو 25 % من تجارة تركيا مع دول الخليج العربي.

ويشير إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعايش مع أردوغان بالرغم من مسرحياته، وهي تعي أنه يعتبر نفسه قائد الإخوان المسلمين بالعالم، ويحاول أن يقود العالم الإسلامي.

تبادل تجاري

كل هذه الأمور لم تمثل عائقًا أمام وصول التبادل التجاري بين تل أبيب وأنقرة إلى مبالغ كبيرة وخيالية، وتعد إسرائيل واحدة من أهم 5 أسواق تسوّق فيها تركيا بضائعها، حيث بلغت المبادلات التجارية بين البلدين في العام 2016 أكثر من 4.2 مليار دولار لترتفع بنسبة 14 % في العام 2017.

وبينما يصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها دولة إرهابية محتلة، زاد في عهده حجم التجارة الخارجية معها بنسبة 14 % في السنوات الأخيرة.

في حين أشار مدير سلطة الطيران المدني الإسرائيلي إلى أن شركات الطيران التركية تقوم بأكثر من 60 رحلة جوية أسبوعيًا إلى إسرائيل، وتنقل بين إسرائيل وتركيا أكثر من مليون مسافر سنويًا، حيث تعد تركيا من بين الوجهات المفضلة للإسرائيليين.

أكاذيب الدعم

وعلى الرغم من كل الأموال التي ينفقها النظام التركي على الترويج الإعلامي لخلق فكرة وهمية أنه يدعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين أكثر من غيره، يأتي تقرير صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ليسقط كل الأقنعة، ويفضح المتاجرين بالفلسطينيين وقضيتهم.

ويرصد التقرير الذي صدر العام قبل الماضي أهم المتبرعين والداعمين للفلسطينيين واللاجئين منهم على مستوى العالم، ومن بين أهم 20 داعمًا ومتبرعًا لا يظهر اسم تركيا ولا قطر ولا إيران على الإطلاق.

ولكن يمكن بوضوح رؤية اسم المملكة في المركز الرابع بإجمالي يصل إلى 96 مليون دولار تقريبًا في عام واحد. وجاءت الكويت في المركز الثامن، بإجمالي 32 مليون دولار. أما الإمارات العربية المتحدة فجاءت في المركز الـ12 بإجمالي 17 مليون دولار تقريبًا.