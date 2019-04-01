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برنامج حساب المواطن يتعامل مع مليون طلب في الربع الأول من 2019

19912 يستقبل أكثر من 434 ألف مكالمة

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني عن الأرقام التشغيلية للبرنامج في الربع الأول من عام 2019م، والذي تخطى حاجز الـمليون طلب واستفسار على جميع المنصات شاملةً خدمة "صوتك مسموع"، والحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء على منصة "تويتر"، والمستندات التي تم التحقق منها، بالإضافة للاعتراضات ومركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمت معالجتها.

وأبان المتحدث للبرنامج بأن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحد 19912 أكثر من 434 ألف اتصال في الربع الأول من عام 2019م، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 15 ثانية فقط، فيما عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 58 ألف طلب تقني، وتعامل مع أكثر من 89 ألف اعتراض منذ بداية شهر يناير حتى نهاية شهر مارس من العام الجاري، فيما بلغ عدد المستندات المتحقق منها، والتي تمت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 129 ألف مستند؛ بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ورفع كفاءة الدعم الحكومي في الفترة ذاتها، كما استقبل أكثر من تسعة آلاف طلب من خلال خدمة "صوتك مسموع"، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء أكثر من 227 ألف طلب واستفسار.

وقال "القحطاني": إن جميع موظفي حساب المواطن يسعون لتقديم المعلومة الصحيحة والخدمة الملائمة من منطلق حرصهم الدائم لخدمة مستفيدي البرنامج واتضح ذلك جلياً من خلال سرعة الرد بالإضافة إلى حجم المكالمات المستقبلة والمرسلة، مؤكداً حرص الجميع تقديم خدمات تليق بالمواطن ومنها ما تم مؤخراً من إطلاق البرنامج للتطبيق الخاص بالهواتف المتنقلة بهدف توفير الوقت والجهد على مستفيدي البرنامج.

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برنامج حساب المواطن يتعامل مع مليون طلب في الربع الأول من 2019
سبق

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني عن الأرقام التشغيلية للبرنامج في الربع الأول من عام 2019م، والذي تخطى حاجز الـمليون طلب واستفسار على جميع المنصات شاملةً خدمة "صوتك مسموع"، والحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء على منصة "تويتر"، والمستندات التي تم التحقق منها، بالإضافة للاعتراضات ومركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمت معالجتها.

وأبان المتحدث للبرنامج بأن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحد 19912 أكثر من 434 ألف اتصال في الربع الأول من عام 2019م، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 15 ثانية فقط، فيما عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 58 ألف طلب تقني، وتعامل مع أكثر من 89 ألف اعتراض منذ بداية شهر يناير حتى نهاية شهر مارس من العام الجاري، فيما بلغ عدد المستندات المتحقق منها، والتي تمت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 129 ألف مستند؛ بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ورفع كفاءة الدعم الحكومي في الفترة ذاتها، كما استقبل أكثر من تسعة آلاف طلب من خلال خدمة "صوتك مسموع"، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء أكثر من 227 ألف طلب واستفسار.

وقال "القحطاني": إن جميع موظفي حساب المواطن يسعون لتقديم المعلومة الصحيحة والخدمة الملائمة من منطلق حرصهم الدائم لخدمة مستفيدي البرنامج واتضح ذلك جلياً من خلال سرعة الرد بالإضافة إلى حجم المكالمات المستقبلة والمرسلة، مؤكداً حرص الجميع تقديم خدمات تليق بالمواطن ومنها ما تم مؤخراً من إطلاق البرنامج للتطبيق الخاص بالهواتف المتنقلة بهدف توفير الوقت والجهد على مستفيدي البرنامج.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
03:09 PM

برنامج حساب المواطن يتعامل مع مليون طلب في الربع الأول من 2019

19912 يستقبل أكثر من 434 ألف مكالمة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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3,846

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني عن الأرقام التشغيلية للبرنامج في الربع الأول من عام 2019م، والذي تخطى حاجز الـمليون طلب واستفسار على جميع المنصات شاملةً خدمة "صوتك مسموع"، والحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء على منصة "تويتر"، والمستندات التي تم التحقق منها، بالإضافة للاعتراضات ومركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمت معالجتها.

وأبان المتحدث للبرنامج بأن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحد 19912 أكثر من 434 ألف اتصال في الربع الأول من عام 2019م، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 15 ثانية فقط، فيما عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 58 ألف طلب تقني، وتعامل مع أكثر من 89 ألف اعتراض منذ بداية شهر يناير حتى نهاية شهر مارس من العام الجاري، فيما بلغ عدد المستندات المتحقق منها، والتي تمت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 129 ألف مستند؛ بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ورفع كفاءة الدعم الحكومي في الفترة ذاتها، كما استقبل أكثر من تسعة آلاف طلب من خلال خدمة "صوتك مسموع"، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء أكثر من 227 ألف طلب واستفسار.

وقال "القحطاني": إن جميع موظفي حساب المواطن يسعون لتقديم المعلومة الصحيحة والخدمة الملائمة من منطلق حرصهم الدائم لخدمة مستفيدي البرنامج واتضح ذلك جلياً من خلال سرعة الرد بالإضافة إلى حجم المكالمات المستقبلة والمرسلة، مؤكداً حرص الجميع تقديم خدمات تليق بالمواطن ومنها ما تم مؤخراً من إطلاق البرنامج للتطبيق الخاص بالهواتف المتنقلة بهدف توفير الوقت والجهد على مستفيدي البرنامج.

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