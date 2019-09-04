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مركبة تدهس مسناً "ببحر أبو سكينة".. ومطالب بإيجاد حلول لحماية الأرواح

الجهات الأمنية والإسعافية باشرت الحالة ونقلته للمستشفى في حالة حرجة

تعرض مسن مساء أمس الثلاثاء بمركز بحر أبو سكينة غرب عسير للدهس من مركبة كانت تسير بسرعة عالية.

وتفصيلاً، باشرت الفرق الأمنية والإسعافية الحادث وجرى نقل المصاب للمستشفى وهو في حالة حرجة، وفق مصادر.

وقال السكان إن هذه الحالة تعتبر الرابعة من نوعها في ذات الموقع، مطالبين بإيجاد الحلول العاجلة لحماية أرواح المارة الذين عادة ما يعبرون الطريق مشياً على الأقدام للوصول إلى المتاجر المنتشرة على قارعتي الطريق بخلاف الشوارع الفرعية ومداخل الأحياء.

وأكد السكان أن طالباً توفي في الموقع العام الماضي دهساً في الوقت الذي نجا فيه شخص آخر من الموت بأعجوبة بعد تعرضه للدهس، حيث يخلو الطريق من الإشارات المرورية وكاميرات الرصد الآلي إضافة إلى غياب دوريات المرور في المركز.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مركبة تدهس مسناً "ببحر أبو سكينة".. ومطالب بإيجاد حلول لحماية الأرواح
سبق

تعرض مسن مساء أمس الثلاثاء بمركز بحر أبو سكينة غرب عسير للدهس من مركبة كانت تسير بسرعة عالية.

وتفصيلاً، باشرت الفرق الأمنية والإسعافية الحادث وجرى نقل المصاب للمستشفى وهو في حالة حرجة، وفق مصادر.

وقال السكان إن هذه الحالة تعتبر الرابعة من نوعها في ذات الموقع، مطالبين بإيجاد الحلول العاجلة لحماية أرواح المارة الذين عادة ما يعبرون الطريق مشياً على الأقدام للوصول إلى المتاجر المنتشرة على قارعتي الطريق بخلاف الشوارع الفرعية ومداخل الأحياء.

وأكد السكان أن طالباً توفي في الموقع العام الماضي دهساً في الوقت الذي نجا فيه شخص آخر من الموت بأعجوبة بعد تعرضه للدهس، حيث يخلو الطريق من الإشارات المرورية وكاميرات الرصد الآلي إضافة إلى غياب دوريات المرور في المركز.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
12:41 AM

مركبة تدهس مسناً "ببحر أبو سكينة".. ومطالب بإيجاد حلول لحماية الأرواح

الجهات الأمنية والإسعافية باشرت الحالة ونقلته للمستشفى في حالة حرجة

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محمد طيران - جازان
4
2,214

تعرض مسن مساء أمس الثلاثاء بمركز بحر أبو سكينة غرب عسير للدهس من مركبة كانت تسير بسرعة عالية.

وتفصيلاً، باشرت الفرق الأمنية والإسعافية الحادث وجرى نقل المصاب للمستشفى وهو في حالة حرجة، وفق مصادر.

وقال السكان إن هذه الحالة تعتبر الرابعة من نوعها في ذات الموقع، مطالبين بإيجاد الحلول العاجلة لحماية أرواح المارة الذين عادة ما يعبرون الطريق مشياً على الأقدام للوصول إلى المتاجر المنتشرة على قارعتي الطريق بخلاف الشوارع الفرعية ومداخل الأحياء.

وأكد السكان أن طالباً توفي في الموقع العام الماضي دهساً في الوقت الذي نجا فيه شخص آخر من الموت بأعجوبة بعد تعرضه للدهس، حيث يخلو الطريق من الإشارات المرورية وكاميرات الرصد الآلي إضافة إلى غياب دوريات المرور في المركز.

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