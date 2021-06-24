إقبال كبير على طلبات القبول بجامعة جدة.. و"السلمي" يكشف السبب

100 ألف حتى الآن والتقديم مستمر لـ23 شوال ودعوة للتقيد بالخطوات

شهدت طلبات القبول في جامعة جدة، إقبالًا كبيرًا منذ إعلان فتح بوابة القبول في 12 رمضان الماضي؛ حيث وصل عدد المتقدمين إلى ما يزيد على (100) ألف متقدم ومتقدمة حتى الآن.

وأعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة، أن القبول بها ما زال مستمرًا لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم 1441هـ حتى 23 شوال الجاري عبر بوابة القبول الإلكترونية؛ مطالبة كل المتقدمين للالتحاق بها من الطلاب والطالبات، بضرورة التقيد التام بخطوات التسجيل المعلنة في موقع العمادة، والالتزام بتأكيد الطلب؛ وذلك اعتبارًا من 24/ 10/ 1440هـ والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ومن ثم إعلان نتائج القبول النهائية بتاريخ 7/ 11/ 1440هـ.

وعزى عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة المكلف الدكتور عيسى بن عبدالله السلمي، هذا الإقبال الكبير للالتحاق بجامعة جدة إلى الخطوة التي أقدمت عليها الجامعة مؤخرًا في إعادة هيكلتها واستحداث عدد من الكليات والتخصصات النوعية الجديدة التي تُطرح لأول مرة وعلى مستوى الجامعات السعودية والمتفقة مع متطلبات رؤية المملكة 2030؛ ومنها الأمن السيبراني، والذكاء الصناعي، وهندسة نظم الطاقة، وإدارة سلسلة الإمداد، والطب النووي، والتصوير الطبي، والعلاج بالأشعة، والأشعة فوق الصوتية، واللغة الصينية، وعلوم الرياضة، وعلوم البيانات وتحليلها، وفيزياء النانو، وغيرها من التخصصات الأخرى بكليات الجامعة.

وأضاف: "إلى جانب ما تقدمه وتنفرد به جامعة جدة من برامج أخرى خاصة باستقطاب ورعاية الموهوبين وبرامج التسريع الأكاديمي، والقبول العام على برامج السنة التحضيرية التسكين المباشر، والعديد من المزايا الأخرى والتي تأتي انطلاقًا من حرص مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان واهتمامه الكبير بتقديم أفضل الخدمات للطلاب الملتحقين بالجامعة وتهيئة البيئة المناسبة لهم".