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دبلوماسيون يشاركون في مبادرة "البيئة " لزراعة 4 ملايين شجرة

حتى نهاية 2020م بهدف تحويل المملكة إلى أرض خضراء

شارك دبلوماسيون في مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة "للتنمية المستدامة للمراعي والغابات"، التي تهدف من خلالها الوزارة إلى زراعة أربعة ملايين شجرة حتى نهاية 2020م على مستوى المملكة .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للزراعة بمنطقة الرياض، الدكتور ماجد الفراج، أنه خلال زيارتهم اليوم منتزه حريملاء الوطني التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة يرافقهم وكيل وزارة البيئة، الدكتور أسامة فقيها، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، السفير عزام القين، شارك ما يقارب 80 فرداً من الدبلوماسيين وعائلاتهم في زراعة ما يقرب من 200 شجرة محلية في المنتزه، بجانب أعلام دولهم.

واستهلت الزيارة باستضافة في الخيمة الشعبية، رحب فيها الدكتور "فقيه" بوكيل وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومشاركتهم الوزارة في هذه المبادرة التي تهدف لجعل المملكة خضراء وصديقة للبيئة.

وشاهد المشاركون خلال الزيارة عملية جمع البذور وتقنيات حصاد الأمطار التي تستخدمها الوزارة في زراعة الأشجار البرية.

يشار إلى أن مبادرة الوزارة لزراعة أربعة ملايين شجرة تهدف إلى زراعة الأشجار بمشاركة الأفراد والمؤسسات التطوعية والجمعيات البيئية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دبلوماسيون يشاركون في مبادرة "البيئة " لزراعة 4 ملايين شجرة
سبق

شارك دبلوماسيون في مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة "للتنمية المستدامة للمراعي والغابات"، التي تهدف من خلالها الوزارة إلى زراعة أربعة ملايين شجرة حتى نهاية 2020م على مستوى المملكة .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للزراعة بمنطقة الرياض، الدكتور ماجد الفراج، أنه خلال زيارتهم اليوم منتزه حريملاء الوطني التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة يرافقهم وكيل وزارة البيئة، الدكتور أسامة فقيها، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، السفير عزام القين، شارك ما يقارب 80 فرداً من الدبلوماسيين وعائلاتهم في زراعة ما يقرب من 200 شجرة محلية في المنتزه، بجانب أعلام دولهم.

واستهلت الزيارة باستضافة في الخيمة الشعبية، رحب فيها الدكتور "فقيه" بوكيل وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومشاركتهم الوزارة في هذه المبادرة التي تهدف لجعل المملكة خضراء وصديقة للبيئة.

وشاهد المشاركون خلال الزيارة عملية جمع البذور وتقنيات حصاد الأمطار التي تستخدمها الوزارة في زراعة الأشجار البرية.

يشار إلى أن مبادرة الوزارة لزراعة أربعة ملايين شجرة تهدف إلى زراعة الأشجار بمشاركة الأفراد والمؤسسات التطوعية والجمعيات البيئية.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
04:32 PM

دبلوماسيون يشاركون في مبادرة "البيئة " لزراعة 4 ملايين شجرة

حتى نهاية 2020م بهدف تحويل المملكة إلى أرض خضراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك دبلوماسيون في مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة "للتنمية المستدامة للمراعي والغابات"، التي تهدف من خلالها الوزارة إلى زراعة أربعة ملايين شجرة حتى نهاية 2020م على مستوى المملكة .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للزراعة بمنطقة الرياض، الدكتور ماجد الفراج، أنه خلال زيارتهم اليوم منتزه حريملاء الوطني التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة يرافقهم وكيل وزارة البيئة، الدكتور أسامة فقيها، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، السفير عزام القين، شارك ما يقارب 80 فرداً من الدبلوماسيين وعائلاتهم في زراعة ما يقرب من 200 شجرة محلية في المنتزه، بجانب أعلام دولهم.

واستهلت الزيارة باستضافة في الخيمة الشعبية، رحب فيها الدكتور "فقيه" بوكيل وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومشاركتهم الوزارة في هذه المبادرة التي تهدف لجعل المملكة خضراء وصديقة للبيئة.

وشاهد المشاركون خلال الزيارة عملية جمع البذور وتقنيات حصاد الأمطار التي تستخدمها الوزارة في زراعة الأشجار البرية.

يشار إلى أن مبادرة الوزارة لزراعة أربعة ملايين شجرة تهدف إلى زراعة الأشجار بمشاركة الأفراد والمؤسسات التطوعية والجمعيات البيئية.

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