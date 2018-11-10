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أبقار ترتع وسط حديقة عامة بمحايل.. و"البلدية" تكشف مصير المواشي المحجوزة

مواطن يوثق.. وآل مصمع لـ"سبق": المتنزهون جزء من المشكلة.. والبيع بالمزاد خيار

أكد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع لـ"سبق"، أن البلدية تقوم بصفة مستمرة بمباشرة حجز المواشي التي يتم رصدها وسط الحدائق والمسطحات الخضراء وعند مراجعة ملاكها يتم تغريمهم مع ربطهم بالتعهدات بعدم تركها مرة أخرى سائبة، وفي حالة مضي ثلاثة أيام دون مراجعتهم فإن البلدية تقوم ببيعها بالمزاد العلني، وذلك حسب الأنظمة والتعليمات.

وأوضح: "بالنسبة لتواجد بعض الحيوانات السائبة بالحدائق والطرقات فهي ظاهرة منتشرة في أغلب المناطق السياحية والطرق بالمنطقة عامة وتواجدها يكون للبحث عن الغذاء من خلال المخلفات التي يتركها المتنزهون في الحدائق والمطلات والمتنزهات العامة من بقايا الطعام".

وأشار إلى أن الإنسان جزء من المشكلة وأسباب تواجدها من خلال انتهاجه سلوكاً بشرياً خاطئاً في تغذيتها وترك بقايا الطعام، وهذا من العوامل التي تؤدي إلى تواجدها بتلك المواقع.

وأضاف: "البلدية تقوم بأعمال النظافة يوميًا وأنه عند ملاحظة أو ورود بلاغ عن وجود حيوانات ومواشي سائبة في الشوارع أو في المسطحات الخضراء فإنه يتم اتخاذ الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات"، ودعا المواطنين عند ملاحظة مثل هذه الأمور الإبلاغ عنها بالاتصال على طوارئ البلدية (940).

يشار إلى أن أحد المواطنين كان قد وثق قطيعاً من الأبقار يرتع وسط إحدى الحدائق العامة بمحايل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبقار ترتع وسط حديقة عامة بمحايل.. و"البلدية" تكشف مصير المواشي المحجوزة
سبق

أكد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع لـ"سبق"، أن البلدية تقوم بصفة مستمرة بمباشرة حجز المواشي التي يتم رصدها وسط الحدائق والمسطحات الخضراء وعند مراجعة ملاكها يتم تغريمهم مع ربطهم بالتعهدات بعدم تركها مرة أخرى سائبة، وفي حالة مضي ثلاثة أيام دون مراجعتهم فإن البلدية تقوم ببيعها بالمزاد العلني، وذلك حسب الأنظمة والتعليمات.

وأوضح: "بالنسبة لتواجد بعض الحيوانات السائبة بالحدائق والطرقات فهي ظاهرة منتشرة في أغلب المناطق السياحية والطرق بالمنطقة عامة وتواجدها يكون للبحث عن الغذاء من خلال المخلفات التي يتركها المتنزهون في الحدائق والمطلات والمتنزهات العامة من بقايا الطعام".

وأشار إلى أن الإنسان جزء من المشكلة وأسباب تواجدها من خلال انتهاجه سلوكاً بشرياً خاطئاً في تغذيتها وترك بقايا الطعام، وهذا من العوامل التي تؤدي إلى تواجدها بتلك المواقع.

وأضاف: "البلدية تقوم بأعمال النظافة يوميًا وأنه عند ملاحظة أو ورود بلاغ عن وجود حيوانات ومواشي سائبة في الشوارع أو في المسطحات الخضراء فإنه يتم اتخاذ الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات"، ودعا المواطنين عند ملاحظة مثل هذه الأمور الإبلاغ عنها بالاتصال على طوارئ البلدية (940).

يشار إلى أن أحد المواطنين كان قد وثق قطيعاً من الأبقار يرتع وسط إحدى الحدائق العامة بمحايل.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
02:50 PM

أبقار ترتع وسط حديقة عامة بمحايل.. و"البلدية" تكشف مصير المواشي المحجوزة

مواطن يوثق.. وآل مصمع لـ"سبق": المتنزهون جزء من المشكلة.. والبيع بالمزاد خيار

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محمد طيران - الرياض
1
2,015

أكد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع لـ"سبق"، أن البلدية تقوم بصفة مستمرة بمباشرة حجز المواشي التي يتم رصدها وسط الحدائق والمسطحات الخضراء وعند مراجعة ملاكها يتم تغريمهم مع ربطهم بالتعهدات بعدم تركها مرة أخرى سائبة، وفي حالة مضي ثلاثة أيام دون مراجعتهم فإن البلدية تقوم ببيعها بالمزاد العلني، وذلك حسب الأنظمة والتعليمات.

وأوضح: "بالنسبة لتواجد بعض الحيوانات السائبة بالحدائق والطرقات فهي ظاهرة منتشرة في أغلب المناطق السياحية والطرق بالمنطقة عامة وتواجدها يكون للبحث عن الغذاء من خلال المخلفات التي يتركها المتنزهون في الحدائق والمطلات والمتنزهات العامة من بقايا الطعام".

وأشار إلى أن الإنسان جزء من المشكلة وأسباب تواجدها من خلال انتهاجه سلوكاً بشرياً خاطئاً في تغذيتها وترك بقايا الطعام، وهذا من العوامل التي تؤدي إلى تواجدها بتلك المواقع.

وأضاف: "البلدية تقوم بأعمال النظافة يوميًا وأنه عند ملاحظة أو ورود بلاغ عن وجود حيوانات ومواشي سائبة في الشوارع أو في المسطحات الخضراء فإنه يتم اتخاذ الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات"، ودعا المواطنين عند ملاحظة مثل هذه الأمور الإبلاغ عنها بالاتصال على طوارئ البلدية (940).

يشار إلى أن أحد المواطنين كان قد وثق قطيعاً من الأبقار يرتع وسط إحدى الحدائق العامة بمحايل.

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