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تنبيه بهطولات رعدية على الطائف وميسان.. و"المدني" يُرسل تحذيراته

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه بهطولات رعدية على الطائف وميسان.. و"المدني" يُرسل تحذيراته
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
09:26 AM

تنبيه بهطولات رعدية على الطائف وميسان.. و"المدني" يُرسل تحذيراته

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية حتى 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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