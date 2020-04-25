النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابة واحدة .. مدني "ضباء" يخمد حريقاً اندلع بعمارة سكنية ويخلي 15 شخصاً

المتحدث الرسمي: نشب في غرفة بشقة بالدور الأرضي وباشرته فرقنا وتمت السيطرة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضباء، اليوم السبت، من إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية في مبنى سكني نتج عنه إصابة رجل أربعيني نتيجة الإعياء، وتم نقله للمستشفى.

وتفصيلاً؛ قال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري، إن "مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضباء، قد تبلغ صباح هذا اليوم السبت الموافق 2/9/1441هـ عن حريق في شقة بمنزل بحي المطار بالمحافظة".

وأضاف: أنه "فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين أن الحريق في غرفة بشقة بالدور الأرضي، فتم مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران وإخلاء عدد (15) شخصاً".

وتابع: أنه "نتج عن الحادث إصابة واحدة (إجهاد) لشخص في العقد الرابع من العمر من جنسيه عربية، حيث تم نقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر وكان ذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة".

وأوضح، أن "الدفاع المدني يتمنى السلامة للجميع والتأكد دائماً من وجود وسائل السلامة المنزلية واستخدام الأدوات الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس، والحذر خلال شهر رمضان المبارك من أخطار المطابخ"، ولفت إلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

الدفاع المدني حريق ضباء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إصابة واحدة .. مدني "ضباء" يخمد حريقاً اندلع بعمارة سكنية ويخلي 15 شخصاً
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضباء، اليوم السبت، من إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية في مبنى سكني نتج عنه إصابة رجل أربعيني نتيجة الإعياء، وتم نقله للمستشفى.

وتفصيلاً؛ قال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري، إن "مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضباء، قد تبلغ صباح هذا اليوم السبت الموافق 2/9/1441هـ عن حريق في شقة بمنزل بحي المطار بالمحافظة".

وأضاف: أنه "فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين أن الحريق في غرفة بشقة بالدور الأرضي، فتم مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران وإخلاء عدد (15) شخصاً".

وتابع: أنه "نتج عن الحادث إصابة واحدة (إجهاد) لشخص في العقد الرابع من العمر من جنسيه عربية، حيث تم نقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر وكان ذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة".

وأوضح، أن "الدفاع المدني يتمنى السلامة للجميع والتأكد دائماً من وجود وسائل السلامة المنزلية واستخدام الأدوات الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس، والحذر خلال شهر رمضان المبارك من أخطار المطابخ"، ولفت إلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
06:26 PM

إصابة واحدة .. مدني "ضباء" يخمد حريقاً اندلع بعمارة سكنية ويخلي 15 شخصاً

المتحدث الرسمي: نشب في غرفة بشقة بالدور الأرضي وباشرته فرقنا وتمت السيطرة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
211

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضباء، اليوم السبت، من إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية في مبنى سكني نتج عنه إصابة رجل أربعيني نتيجة الإعياء، وتم نقله للمستشفى.

وتفصيلاً؛ قال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري، إن "مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضباء، قد تبلغ صباح هذا اليوم السبت الموافق 2/9/1441هـ عن حريق في شقة بمنزل بحي المطار بالمحافظة".

وأضاف: أنه "فور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين أن الحريق في غرفة بشقة بالدور الأرضي، فتم مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران وإخلاء عدد (15) شخصاً".

وتابع: أنه "نتج عن الحادث إصابة واحدة (إجهاد) لشخص في العقد الرابع من العمر من جنسيه عربية، حيث تم نقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر وكان ذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة".

وأوضح، أن "الدفاع المدني يتمنى السلامة للجميع والتأكد دائماً من وجود وسائل السلامة المنزلية واستخدام الأدوات الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس، والحذر خلال شهر رمضان المبارك من أخطار المطابخ"، ولفت إلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,073
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,568
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,615

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة