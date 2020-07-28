النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية" بالتعاون مع الشؤون البلدية والقروية تطلق مشروع الشراء والتبرع بالأضحية

عبر المنصة الوطنية للتبرعات

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع الشراء والتبرع بالأضحية، وذلك عبر المنصة الوطنية للتبرعات، ويأتي إطلاق هذا المشروع بالتزامن مع أيام عشر ذي الحجة؛ للتسهيل على الراغبين في أداء شعيرة الحج بشكل منظم ومحوكم وموثوق ودون الحاجة إلى زيارة أسواق الأنعام، خصوصًا في ظل استمرار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتعد المنصة الوطنية للتبرعات هي الجهة المثلى لوصل المتبرع بالمحتاج في كل مناطق ومدن المملكة من خلال عملية تبرع شفافة تُنفذ تحت إشراف وحوكمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تسعى "خدمة الأضاحي" إلى التسهيل على المضحين من خلال منتجين تتمثل في:

1- التصدّق بالأضحية كاملة.

2-التصدّق بالثلث وإيصال الثلثين للمضحي مع إمكانية إيصال الثلث الثالث للشخص المهدى له.

ودعت الوزارتان جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء هذه الشعيرة عن طريق المنصة إلى زيارة الرابط التالي: https://donations.sa

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية" بالتعاون مع الشؤون البلدية والقروية تطلق مشروع الشراء والتبرع بالأضحية
سبق

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع الشراء والتبرع بالأضحية، وذلك عبر المنصة الوطنية للتبرعات، ويأتي إطلاق هذا المشروع بالتزامن مع أيام عشر ذي الحجة؛ للتسهيل على الراغبين في أداء شعيرة الحج بشكل منظم ومحوكم وموثوق ودون الحاجة إلى زيارة أسواق الأنعام، خصوصًا في ظل استمرار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتعد المنصة الوطنية للتبرعات هي الجهة المثلى لوصل المتبرع بالمحتاج في كل مناطق ومدن المملكة من خلال عملية تبرع شفافة تُنفذ تحت إشراف وحوكمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تسعى "خدمة الأضاحي" إلى التسهيل على المضحين من خلال منتجين تتمثل في:

1- التصدّق بالأضحية كاملة.

2-التصدّق بالثلث وإيصال الثلثين للمضحي مع إمكانية إيصال الثلث الثالث للشخص المهدى له.

ودعت الوزارتان جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء هذه الشعيرة عن طريق المنصة إلى زيارة الرابط التالي: https://donations.sa

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
09:44 PM

"الموارد البشرية" بالتعاون مع الشؤون البلدية والقروية تطلق مشروع الشراء والتبرع بالأضحية

عبر المنصة الوطنية للتبرعات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
260

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع الشراء والتبرع بالأضحية، وذلك عبر المنصة الوطنية للتبرعات، ويأتي إطلاق هذا المشروع بالتزامن مع أيام عشر ذي الحجة؛ للتسهيل على الراغبين في أداء شعيرة الحج بشكل منظم ومحوكم وموثوق ودون الحاجة إلى زيارة أسواق الأنعام، خصوصًا في ظل استمرار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتعد المنصة الوطنية للتبرعات هي الجهة المثلى لوصل المتبرع بالمحتاج في كل مناطق ومدن المملكة من خلال عملية تبرع شفافة تُنفذ تحت إشراف وحوكمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تسعى "خدمة الأضاحي" إلى التسهيل على المضحين من خلال منتجين تتمثل في:

1- التصدّق بالأضحية كاملة.

2-التصدّق بالثلث وإيصال الثلثين للمضحي مع إمكانية إيصال الثلث الثالث للشخص المهدى له.

ودعت الوزارتان جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء هذه الشعيرة عن طريق المنصة إلى زيارة الرابط التالي: https://donations.sa

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,495
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,701
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,255

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة