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"وقت اللياقة" تفتح أبوابها لأبناء وبنات المشتركين "مجانًا"

ضمن دورها في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق أحد جوانب رؤية 2030

تفتح أندية وقت اللياقة أبوابها في كل فروعها بالمملكة، خلال فترة الصيف لأبناء وبنات المشتركين من 13 – 15 سنة يوميًا من الساعة 11 ظهرًا حتى 5 عصرًا (مجانًا) بمرافقة المشترك الرئيس، فيما سيكون التوقيت مفتوحًا في نهاية الأسبوع، وبإمكان المشتركين الاستفادة من العرض خلال فترة الصيف.

ويأتي ذلك ضمن دور وقت اللياقة في المسؤولية الاجتماعية، وخدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق أحد جوانب رؤية 2030 في رفع نسبة ممارسي الرياضة لكل شرائح المجتمع السعودي من 13 % إلى 40 % مرة على الأقل أسبوعيًا، والمتوافقة مع رسالة وقت اللياقة في توجيه المجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم.

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"وقت اللياقة" تفتح أبوابها لأبناء وبنات المشتركين "مجانًا"
سبق

تفتح أندية وقت اللياقة أبوابها في كل فروعها بالمملكة، خلال فترة الصيف لأبناء وبنات المشتركين من 13 – 15 سنة يوميًا من الساعة 11 ظهرًا حتى 5 عصرًا (مجانًا) بمرافقة المشترك الرئيس، فيما سيكون التوقيت مفتوحًا في نهاية الأسبوع، وبإمكان المشتركين الاستفادة من العرض خلال فترة الصيف.

ويأتي ذلك ضمن دور وقت اللياقة في المسؤولية الاجتماعية، وخدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق أحد جوانب رؤية 2030 في رفع نسبة ممارسي الرياضة لكل شرائح المجتمع السعودي من 13 % إلى 40 % مرة على الأقل أسبوعيًا، والمتوافقة مع رسالة وقت اللياقة في توجيه المجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
10:13 PM

"وقت اللياقة" تفتح أبوابها لأبناء وبنات المشتركين "مجانًا"

ضمن دورها في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق أحد جوانب رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,491

تفتح أندية وقت اللياقة أبوابها في كل فروعها بالمملكة، خلال فترة الصيف لأبناء وبنات المشتركين من 13 – 15 سنة يوميًا من الساعة 11 ظهرًا حتى 5 عصرًا (مجانًا) بمرافقة المشترك الرئيس، فيما سيكون التوقيت مفتوحًا في نهاية الأسبوع، وبإمكان المشتركين الاستفادة من العرض خلال فترة الصيف.

ويأتي ذلك ضمن دور وقت اللياقة في المسؤولية الاجتماعية، وخدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق أحد جوانب رؤية 2030 في رفع نسبة ممارسي الرياضة لكل شرائح المجتمع السعودي من 13 % إلى 40 % مرة على الأقل أسبوعيًا، والمتوافقة مع رسالة وقت اللياقة في توجيه المجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,836
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,616
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,492
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,485

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