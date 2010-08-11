"سبق" في أسبوع.. الحجيج يؤدون مناسكهم في أمان واطمئنان.. وتوهُّج غريب ينير سماء السعودية

هلاك شقيق "الحوثي".. وانفجار ضخم يهز "القاهرة"

كعادتها واصلت "سبق" رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري. وفي تغطية موسَّعة لموسم الحج 1440هـ كانت "سبق" سبّاقة بتقارير موسَّعة، وأخبار يومية، ومقاطع فيديو مرئية، تنقل الحدث لحظة بلحظة، إبرازًا لجهود السعودية الهائلة في خدمة الحجيج وتأمينهم لأداء فريضتهم بسهولة ويسر، وذلك من خلال فريق الصحيفة المميز الموجود بالمشاعر المقدسة لنقل الصورة كاملة.

وبينما كان الحجيج يتعبدون في أمان واطمئنان كانت هناك أحداث ساخنة، تضرب عددًا من مناطق وبقاع العالم. ففي اليمن هلك شقيق زعيم الحوثيين. وفي الولايات المتحدة، وتحديدًا في تكساس، أقدم معتوه على إطلاق النار بمحل شهير؛ ليصرع في الحال نحو 20 من الأبرياء. أما القاهرة فقد شهدت انفجارًا إرهابيًّا كبيرًا، هز أركان العاصمة، ومشاعر الملايين حول العالم.. بينما واصلت الهند وباكستان الصراع حول كشمير بقرارات مفاجئة.

وإليكم موجز بأبرز ما حمله الأسبوع الماضي:

محليًّا:

سر "التوهُّج الغريب" بسماء السعودية

تناقل الناس بشكل كبير صورًا ومقاطع للسماء قبل شروق الشمس، وبعد غروبها مساءً؛ إذ ظهر الشفق الأحمر وغيره من الألوان بشكل غير اعتيادي، وذلك بالتزامن مع حدوث اندلاع للنيران في الدائرة القطبية الشمالية.

https://sabq.org/c2ZfSm

https://sabq.org/JMFrQ3

موقف إنساني لوزير "الإسلامية" مع حاجة نيوزيلاندية

عبر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في موقف إنساني قصير، عن قلب المملكة الكبير، إذ دمعت عيناه أثناء مشاهدته لامرأة مُسنة وهي تبكي بسبب قدومها للحج وما شاهدته من إمكانيات وخدمات جبارة تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام، وهو ما لقى صدى واسعاً لدى المغردين.

https://sabq.org/hmR83d

https://sabq.org/zvy2ft

https://sabq.org/NczgPp

2.5 مليون حاج في المشاعر المقدسة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حجّاج، منهم 1.855.027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%.

https://sabq.org/GnqgBR

الأمطار تهطل على عرفات

شهد مشعر عرفات هطول أمطار الرحمة على رؤوس الحجاج وهم واقفون في مشعر عرفات متضرعين بالدعاء وطلب الرحمة لله سبحانه وتعالى أن يقبل حجهم ويغفر ذنبهم ويعتق رقابهم من النار.

https://sabq.org/LBb6HP

وصول الحجاج إلى مزدلفة

استقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر مزدلفة هذه الليلة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم.

https://sabq.org/DYKWgb

استمرار البحث عن ضحايا مركبة جازان

تُواصل فِرَق الدفاع المدني بجازان، بمساندة الفِرَق التطوعية وبمساعدة عشرات المواطنين لليوم الثاني على التوالي، البحث عن باقي ضحايا المركبة التي جرفتها سيول وادي مسلة شمال شرق محافظة أحد المسارحة؛ حيث إن هناك 4 ما زالوا مفقودين "أب و3 أطفال"؛ وذلك عقب العثور على الأم متوفاة.

وكانت أمطار غزيرة قد ضربت منطقة جازان، الثلاثاء الماضي، استمرت لأكثر من تسع ساعات، تسببت في جرف مركبة بها أسرة مكونة من خمسة أشخاص (أب، وأم، وثلاثة أطفال) في وادي مسلة، وقطع الطرق والتيار الكهربائي، واقتحام المياه لبعض المنازل.

https://sabq.org/8wCTyn

إقليمياً وعالمياً:

مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الميليشيات الحوثية بصنعاء

قُتل إبراهيم بدرالدين الحوثي؛ شقيق زعيم الميليشيا الحوثية الانقلابية عبدالملك الحوثي؛ الجمعة الماضية. وبيّنت الميليشيات الحوثية، في بيان لها، أن إبراهيم الحوثي؛ لقي مصرعه، برفقته عددٌ من قيادات ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.

https://sabq.org/dDq9j8

هوية منفذ هجوم إل باسو

كشفت الشرطة الأمريكية هوية الشخص الموقوف على خلفية إطلاق النار في متجر "والمارت" بمدينة إل باسو في ولاية تكساس، الذي ذهب ضحيته 20 شخصًا وأصيب 26 آخرون. ووصف حاكم الولاية "غريغ أبوت" ما حدث، بأنه "أحد أشد الأيام دموية في تاريخ تكساس".

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الإعلان الدستوري السوداني

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر، عن أن تشكيل مجلس السيادة بالسودان سيُعلن يوم 18 أغسطس الجاري، وقّع ممثلو المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان.

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الهند تلغي الحكم الذاتي لكشمير وباكستان ترد

في تصعيد خطير بين نيودلهي وإسلام آباد، أعلنت الحكومة الهندية، إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كشمير، دستوريًّا؛ وذلك بمرسوم رئاسي صدر بهذا الخصوص. فيما قررت باكستان سحب دبلوماسييها من نيودلهي، وطرد دبلوماسيي الهند من أراضيها؛ ردًّا على قرار الهند حول كشمير.

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انفجار يهز القاهرة

اهتزت منطقة القصر العيني بالقاهرة منتصف الأسبوع الماضي جراء حادث إرهابي أليم، أسفر عن وفاة وإصابة عدد كبير من المواطنين، فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

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