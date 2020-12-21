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الكويت تغلق المنافذ الحدودية والبرية والبحرية بدءًا من مساء اليوم حتى 1 يناير

طائرات الشحن مستثناة من القرار

أعلن رئيس مركز التواصل الاجتماعي في دولة الكويت طارق المزرم «تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11:00 مساء اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021».

وذكرت الإدارة العامة للطيران المدني أنه ستتم مراجعة القرار في ضوء المستجدات، موضحة أن طائرات الشحن مستثناة من القرار.

الكويت إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية

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الكويت تغلق المنافذ الحدودية والبرية والبحرية بدءًا من مساء اليوم حتى 1 يناير
سبق

أعلن رئيس مركز التواصل الاجتماعي في دولة الكويت طارق المزرم «تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11:00 مساء اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021».

وذكرت الإدارة العامة للطيران المدني أنه ستتم مراجعة القرار في ضوء المستجدات، موضحة أن طائرات الشحن مستثناة من القرار.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
04:44 PM

الكويت تغلق المنافذ الحدودية والبرية والبحرية بدءًا من مساء اليوم حتى 1 يناير

طائرات الشحن مستثناة من القرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس مركز التواصل الاجتماعي في دولة الكويت طارق المزرم «تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11:00 مساء اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021».

وذكرت الإدارة العامة للطيران المدني أنه ستتم مراجعة القرار في ضوء المستجدات، موضحة أن طائرات الشحن مستثناة من القرار.

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