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"بايدن" يدعو الكونغرس لتمرير خطة الإنقاذ للعاطلين بسبب كورونا

يسعى لإنهاء مهمة الحصول على 2000 دولار كإغاثة مباشرة لمن هم في أمس الحاجة

دعا الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، الكونجرس إلى تمرير خطة الإنقاذ التي تقدمت بها إدارته على الفور وإنهاء مهمة الحصول على 2000 دولار كإغاثة مباشرة لمن هم في أمس الحاجة إليها من العاطلين بسبب جائحة كورونا.

وشدد الرئيس بايدن من خلال حسابه الشخصي عبر منصة تويتر، أن الخطة ستعمل على تمديد التأمين ضد البطالة، مما يضمن للناس إمكانية الاعتماد على استمرار وجود الشيكات في وسط هذه الأزمة.

كما أكد البيت الأبيض اليوم، أن الرئيس بايدن ملتزم بضمان حصول الأمريكيين الكادحين على الراحة التي يحتاجونها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن" يدعو الكونغرس لتمرير خطة الإنقاذ للعاطلين بسبب كورونا
سبق

دعا الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، الكونجرس إلى تمرير خطة الإنقاذ التي تقدمت بها إدارته على الفور وإنهاء مهمة الحصول على 2000 دولار كإغاثة مباشرة لمن هم في أمس الحاجة إليها من العاطلين بسبب جائحة كورونا.

وشدد الرئيس بايدن من خلال حسابه الشخصي عبر منصة تويتر، أن الخطة ستعمل على تمديد التأمين ضد البطالة، مما يضمن للناس إمكانية الاعتماد على استمرار وجود الشيكات في وسط هذه الأزمة.

كما أكد البيت الأبيض اليوم، أن الرئيس بايدن ملتزم بضمان حصول الأمريكيين الكادحين على الراحة التي يحتاجونها.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
09:05 PM

"بايدن" يدعو الكونغرس لتمرير خطة الإنقاذ للعاطلين بسبب كورونا

يسعى لإنهاء مهمة الحصول على 2000 دولار كإغاثة مباشرة لمن هم في أمس الحاجة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، الكونجرس إلى تمرير خطة الإنقاذ التي تقدمت بها إدارته على الفور وإنهاء مهمة الحصول على 2000 دولار كإغاثة مباشرة لمن هم في أمس الحاجة إليها من العاطلين بسبب جائحة كورونا.

وشدد الرئيس بايدن من خلال حسابه الشخصي عبر منصة تويتر، أن الخطة ستعمل على تمديد التأمين ضد البطالة، مما يضمن للناس إمكانية الاعتماد على استمرار وجود الشيكات في وسط هذه الأزمة.

كما أكد البيت الأبيض اليوم، أن الرئيس بايدن ملتزم بضمان حصول الأمريكيين الكادحين على الراحة التي يحتاجونها.

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