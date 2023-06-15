بسبب فيروس كورونا.. "كاسياس" يتخلى عن فكرة ترشحه لكرسي الرئاسة

بعد جائحة تفشي كورونا في إسبانيا، تخلى إيكر كاسياس حارس المرمى السابق لمنتخب إسبانيا، عن فكرة ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني للعبة بسبب الوضع الذي ولّده الوباء.



ونشر كاسياس 39 عاماً رسالة على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها: "أود أن أعلن أنني قررت عدم الترشح للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في الاتحاد".



وبرر بطل العالم لعام 2010 انسحابه بسبب "الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي الاستثنائي في بلدنا، ما يعني أن الانتخابات تأتي في المرتبة الثانية".



وأضاف كاسياس "في المجالات الرياضية والاتحادية، نحتاج إلى التركيز على كيفية مساعدة اللاعبين والأندية والمسابقات، والانتخابات لن تؤدي إلا إلى إجبارنا على تركيز جهودنا على شيء ليس ضرورياً اليوم".



