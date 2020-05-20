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بولندا.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 19286 والوفيات إلى 948

سجلت 12 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 948 وتعافي 7903 أشخاص

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا ليصل إلى 19286 بتسجيل 383 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة البولندية في بيان أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 948؛ مشيرة إلى أن 7903 أشخاص تعافوا من المرض.

وكانت أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد قد رُصدت في بولندا في 4 مارس الماضي قبل أن تفرض الدولة قيودًا في أيام قليلة. وبحلول يوم 20 مارس أعلنت الحكومة البولندية حالة وباء على مستوى الدولة، وفرضت عزلًا عامًّا من 24 مارس. وفي يوم 31 مارس فرضت قيودًا أشد على حركة المواطنين قبل أن تخفف بعض هذه القيود يوم 20 أبريل.

وأعادت بولندا في الرابع من الشهر الجاري، فتح مراكز التسوق والفنادق في إطار توجه الدولة لتخفيف قيود العزل العام.

فيروس كورونا الجديد

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بولندا.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 19286 والوفيات إلى 948
سبق

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا ليصل إلى 19286 بتسجيل 383 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة البولندية في بيان أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 948؛ مشيرة إلى أن 7903 أشخاص تعافوا من المرض.

وكانت أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد قد رُصدت في بولندا في 4 مارس الماضي قبل أن تفرض الدولة قيودًا في أيام قليلة. وبحلول يوم 20 مارس أعلنت الحكومة البولندية حالة وباء على مستوى الدولة، وفرضت عزلًا عامًّا من 24 مارس. وفي يوم 31 مارس فرضت قيودًا أشد على حركة المواطنين قبل أن تخفف بعض هذه القيود يوم 20 أبريل.

وأعادت بولندا في الرابع من الشهر الجاري، فتح مراكز التسوق والفنادق في إطار توجه الدولة لتخفيف قيود العزل العام.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
10:39 AM

بولندا.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 19286 والوفيات إلى 948

سجلت 12 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 948 وتعافي 7903 أشخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا ليصل إلى 19286 بتسجيل 383 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة البولندية في بيان أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 948؛ مشيرة إلى أن 7903 أشخاص تعافوا من المرض.

وكانت أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد قد رُصدت في بولندا في 4 مارس الماضي قبل أن تفرض الدولة قيودًا في أيام قليلة. وبحلول يوم 20 مارس أعلنت الحكومة البولندية حالة وباء على مستوى الدولة، وفرضت عزلًا عامًّا من 24 مارس. وفي يوم 31 مارس فرضت قيودًا أشد على حركة المواطنين قبل أن تخفف بعض هذه القيود يوم 20 أبريل.

وأعادت بولندا في الرابع من الشهر الجاري، فتح مراكز التسوق والفنادق في إطار توجه الدولة لتخفيف قيود العزل العام.

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