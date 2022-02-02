"المسند": استقرار جوي عام ورياح نشطة.. الأمطار تقل عادة في فبراير

قال: باردة نسبياً شرقاً ودافئة غرباً وتُثير بعض الغبار بالمناطق المفتوحة

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن يسود اليوم استقرار جوي عام، حيث تنشط الرياح السطحية الباردة نسبياً في الشرقية والجنوبية الدافئة في القطاع الغربي من السعودية؛ قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أنه وفق الاستقراء المناخي التاريخي، فإن الأمطار تقل عادة في شهر فبراير عن يناير ومارس.