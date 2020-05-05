في أعلى معدل خلال 6 أيام.. فرنسا تسجل 330 وفاة بكورونا

وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25531 حالة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 330 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يمثل أعلى معدل وفيات يومية في آخر 6 أيام.

ووفق "روسيا اليوم": يرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25531 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض إلى 3430، مقارنة مع 3696 حالة سجلت أمس الاثنين.