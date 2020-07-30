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صبيا.. 58 برنامجًا و704 ساعات تدريبية تنتظر شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

أطلقت إدارة تعليم صبيا خطة البرامج التدريبية لمشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي 1442 الذي ينطلق الأحد ٢٢-١٢-١٤٤٢ ويستفيد منه شاغلو وشاغلات الوظائف التعليمية بحسب الضوابط والشروط التي تضمنتها المرحلة الرابعة والمقرر أن تتم عن بعد وتستمر لمدة شهر، حيث تم إتاحة التسجيل في البرامج بداية من يوم الأحد الموافق الخامس عشر من ذي الحجة عبر رابط منصة التدريب الصيفي (https://str.edu.sa).

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر معافا، أن خطة التدريب الصيفي لتعليم صبيا للبنين والبنات تحتوي على ٥٨ برنامجًا، وتغطي ٧٠٤ ساعات تدريبية و١٧٧ يومًا تدريبيًا، ويقدمها ٥٨ مدربًا ومدربة على مدار أربعة أسابيع، وتتضمن عدة مجالات في طرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة.

وأشارت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الحمزي، إلى أهمية الالتزام بالضوابط العامة للالتحاق بالبرامج التدريبية بحضور كامل الساعات التدريبية بالبرنامج، وضرورة تقييم البرنامج والمدرب، وألا يزيد عدد البرامج التدريبية عن برنامج واحد في اليوم الواحد.

من جانبه قال مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، إن هذه البرامج تأتي انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد وإتاحة فرص التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية؛ إضافة للاستفادة من فترة الإجازة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية، مؤكدًا على أهمية هذه البرامج في تطوير مهارات المعلمين والمعلمات وإكسابهم الأدوات التي تسهم في نموهم المهني والتعليمي، ورفع كفاءة النظام التعليمي، وتجويد المخرج التعليمي بما ينعكس على مستوى التحصيل للطلاب والطالبات.

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صبيا.. 58 برنامجًا و704 ساعات تدريبية تنتظر شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية
سبق

أطلقت إدارة تعليم صبيا خطة البرامج التدريبية لمشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي 1442 الذي ينطلق الأحد ٢٢-١٢-١٤٤٢ ويستفيد منه شاغلو وشاغلات الوظائف التعليمية بحسب الضوابط والشروط التي تضمنتها المرحلة الرابعة والمقرر أن تتم عن بعد وتستمر لمدة شهر، حيث تم إتاحة التسجيل في البرامج بداية من يوم الأحد الموافق الخامس عشر من ذي الحجة عبر رابط منصة التدريب الصيفي (https://str.edu.sa).

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر معافا، أن خطة التدريب الصيفي لتعليم صبيا للبنين والبنات تحتوي على ٥٨ برنامجًا، وتغطي ٧٠٤ ساعات تدريبية و١٧٧ يومًا تدريبيًا، ويقدمها ٥٨ مدربًا ومدربة على مدار أربعة أسابيع، وتتضمن عدة مجالات في طرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة.

وأشارت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الحمزي، إلى أهمية الالتزام بالضوابط العامة للالتحاق بالبرامج التدريبية بحضور كامل الساعات التدريبية بالبرنامج، وضرورة تقييم البرنامج والمدرب، وألا يزيد عدد البرامج التدريبية عن برنامج واحد في اليوم الواحد.

من جانبه قال مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، إن هذه البرامج تأتي انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد وإتاحة فرص التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية؛ إضافة للاستفادة من فترة الإجازة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية، مؤكدًا على أهمية هذه البرامج في تطوير مهارات المعلمين والمعلمات وإكسابهم الأدوات التي تسهم في نموهم المهني والتعليمي، ورفع كفاءة النظام التعليمي، وتجويد المخرج التعليمي بما ينعكس على مستوى التحصيل للطلاب والطالبات.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
06:24 PM

صبيا.. 58 برنامجًا و704 ساعات تدريبية تنتظر شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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أطلقت إدارة تعليم صبيا خطة البرامج التدريبية لمشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي 1442 الذي ينطلق الأحد ٢٢-١٢-١٤٤٢ ويستفيد منه شاغلو وشاغلات الوظائف التعليمية بحسب الضوابط والشروط التي تضمنتها المرحلة الرابعة والمقرر أن تتم عن بعد وتستمر لمدة شهر، حيث تم إتاحة التسجيل في البرامج بداية من يوم الأحد الموافق الخامس عشر من ذي الحجة عبر رابط منصة التدريب الصيفي (https://str.edu.sa).

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر معافا، أن خطة التدريب الصيفي لتعليم صبيا للبنين والبنات تحتوي على ٥٨ برنامجًا، وتغطي ٧٠٤ ساعات تدريبية و١٧٧ يومًا تدريبيًا، ويقدمها ٥٨ مدربًا ومدربة على مدار أربعة أسابيع، وتتضمن عدة مجالات في طرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة.

وأشارت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الحمزي، إلى أهمية الالتزام بالضوابط العامة للالتحاق بالبرامج التدريبية بحضور كامل الساعات التدريبية بالبرنامج، وضرورة تقييم البرنامج والمدرب، وألا يزيد عدد البرامج التدريبية عن برنامج واحد في اليوم الواحد.

من جانبه قال مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، إن هذه البرامج تأتي انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد وإتاحة فرص التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية؛ إضافة للاستفادة من فترة الإجازة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية، مؤكدًا على أهمية هذه البرامج في تطوير مهارات المعلمين والمعلمات وإكسابهم الأدوات التي تسهم في نموهم المهني والتعليمي، ورفع كفاءة النظام التعليمي، وتجويد المخرج التعليمي بما ينعكس على مستوى التحصيل للطلاب والطالبات.

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