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"لتبقى" تنصح بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة".. تعرف على المزايا

أشارت لوضعها وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات

تستهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر أجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمدات، وغسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والمركبات، والإطارات، أن تكون المرشد الموثوق به في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وأوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة #لتبقى المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وُضِعَت وفق أسس علمية، وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وذكرت الحملة الرامية إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك، المحور الأساس، في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات، أنه من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية ليساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.

وطالبت الحملة المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة الطاقة"، وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة أمراً أكثر سهولة.

وأوضحت أنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة "الجوال" يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًّا في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لتبقى" تنصح بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة".. تعرف على المزايا
سبق

تستهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر أجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمدات، وغسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والمركبات، والإطارات، أن تكون المرشد الموثوق به في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وأوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة #لتبقى المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وُضِعَت وفق أسس علمية، وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وذكرت الحملة الرامية إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك، المحور الأساس، في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات، أنه من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية ليساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.

وطالبت الحملة المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة الطاقة"، وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة أمراً أكثر سهولة.

وأوضحت أنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة "الجوال" يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًّا في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
05:33 PM

"لتبقى" تنصح بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة".. تعرف على المزايا

أشارت لوضعها وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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تستهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر أجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمدات، وغسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والمركبات، والإطارات، أن تكون المرشد الموثوق به في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وأوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة #لتبقى المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وُضِعَت وفق أسس علمية، وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وذكرت الحملة الرامية إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك، المحور الأساس، في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات، أنه من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية ليساعد المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.

وطالبت الحملة المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة الطاقة"، وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة أمراً أكثر سهولة.

وأوضحت أنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة "الجوال" يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًّا في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".

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