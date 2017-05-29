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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 17 مسجدًا في 5 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 17 مسجدًا، بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق، بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 112 يومًا إلى 1419 مسجدًا؛ وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها هي: سبعة مساجد في منطقة الرياض، وأربعة بمنطقة الحدود الشمالية، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بمنطقة جازان.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 17 مسجدًا في 5 مناطق
سبق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 17 مسجدًا، بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق، بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 112 يومًا إلى 1419 مسجدًا؛ وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها هي: سبعة مساجد في منطقة الرياض، وأربعة بمنطقة الحدود الشمالية، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بمنطقة جازان.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
02:09 PM
اخر تعديل
29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
02:28 PM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 17 مسجدًا في 5 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 17 مسجدًا، بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق، بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 112 يومًا إلى 1419 مسجدًا؛ وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها هي: سبعة مساجد في منطقة الرياض، وأربعة بمنطقة الحدود الشمالية، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بمنطقة جازان.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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