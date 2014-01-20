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فيصل بن سلمان يفتتح ملتقى "بيبان المدينة" في نسخته الخامسة

برعاية كريمة من أمير منطقة المدينة المنورة

ينطلق ملتقى بيبان في نسخته الخامسة يوم الخميس 2 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 7 فبراير 2019، تحت رعاية وتشريف الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت شعار "للطموح فكرة وللنجاح بيبان".

ويُقام الملتقى في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي ومحافظ منشآت المهندس صالح الرشيد.

ويستمرُّ الملتقى لمدة 3 أيام يساهم من خلالها بشكل فعال في تعزيز التواصل بالأفكار الريادية المميزة، ويبحث سبل الاستثمار لرواد الأعمال والمهتمين بتأسيس منشآت جديدة في قطاع الأعمال، كما يهدف لفتح آفاق نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون أحد العناصر الهامة في ازدهار الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير عددٍ من الخدمات والمنتجات المميزة لزوّار بيبان.

من جهته، أوضح نائب المحافظ للتواصل محمد بن محمود البلوي قائلاً "إن ملتقى بيبان المدينة يأتي في نسخته الخامسة بعد بيبان الرياض وبيبان القصيم وبيبان عسير وبيبان منطقة مكة دعماً من منشآت لأعمال الرياديين في مختلف مناطق المملكة ووصولاً لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العائد المحلي من 20% إلى 35%".

وأضاف البلوي: "نسعى للتواجد من خلال إقامة ملتقيات بيبان في مختلف مناطق المملكة، إسهاما في دعم روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة محافظات ومناطق المملكة، ونسعى لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع تطلعاتهم".

يذكر أن ملتقى بيبان يضم 8 أبواب تفتح للزوار آفاقًا في المعرفة وريادة الأعمال؛ وهي: (باب منشآت لعرض مبادرات وخدمات منشآت، باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب ريادة الأعمال، وباب السوق، وباب التمكين، وباب التمويل وتسهيل الأعمال، إضافة إلى باب التجارة الإلكترونية الذي يقدم ورشَ عملٍ من قِبل خبراء في مجالات التجارة الإلكترونية مع توفير الخدمات المساندة لهذه التجارة الحديثة من توصيلٍ ومدفوعاتٍ وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل بن سلمان يفتتح ملتقى "بيبان المدينة" في نسخته الخامسة
سبق

ينطلق ملتقى بيبان في نسخته الخامسة يوم الخميس 2 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 7 فبراير 2019، تحت رعاية وتشريف الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت شعار "للطموح فكرة وللنجاح بيبان".

ويُقام الملتقى في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي ومحافظ منشآت المهندس صالح الرشيد.

ويستمرُّ الملتقى لمدة 3 أيام يساهم من خلالها بشكل فعال في تعزيز التواصل بالأفكار الريادية المميزة، ويبحث سبل الاستثمار لرواد الأعمال والمهتمين بتأسيس منشآت جديدة في قطاع الأعمال، كما يهدف لفتح آفاق نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون أحد العناصر الهامة في ازدهار الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير عددٍ من الخدمات والمنتجات المميزة لزوّار بيبان.

من جهته، أوضح نائب المحافظ للتواصل محمد بن محمود البلوي قائلاً "إن ملتقى بيبان المدينة يأتي في نسخته الخامسة بعد بيبان الرياض وبيبان القصيم وبيبان عسير وبيبان منطقة مكة دعماً من منشآت لأعمال الرياديين في مختلف مناطق المملكة ووصولاً لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العائد المحلي من 20% إلى 35%".

وأضاف البلوي: "نسعى للتواجد من خلال إقامة ملتقيات بيبان في مختلف مناطق المملكة، إسهاما في دعم روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة محافظات ومناطق المملكة، ونسعى لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع تطلعاتهم".

يذكر أن ملتقى بيبان يضم 8 أبواب تفتح للزوار آفاقًا في المعرفة وريادة الأعمال؛ وهي: (باب منشآت لعرض مبادرات وخدمات منشآت، باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب ريادة الأعمال، وباب السوق، وباب التمكين، وباب التمويل وتسهيل الأعمال، إضافة إلى باب التجارة الإلكترونية الذي يقدم ورشَ عملٍ من قِبل خبراء في مجالات التجارة الإلكترونية مع توفير الخدمات المساندة لهذه التجارة الحديثة من توصيلٍ ومدفوعاتٍ وغيرها.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
08:07 PM

فيصل بن سلمان يفتتح ملتقى "بيبان المدينة" في نسخته الخامسة

برعاية كريمة من أمير منطقة المدينة المنورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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ينطلق ملتقى بيبان في نسخته الخامسة يوم الخميس 2 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 7 فبراير 2019، تحت رعاية وتشريف الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت شعار "للطموح فكرة وللنجاح بيبان".

ويُقام الملتقى في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي ومحافظ منشآت المهندس صالح الرشيد.

ويستمرُّ الملتقى لمدة 3 أيام يساهم من خلالها بشكل فعال في تعزيز التواصل بالأفكار الريادية المميزة، ويبحث سبل الاستثمار لرواد الأعمال والمهتمين بتأسيس منشآت جديدة في قطاع الأعمال، كما يهدف لفتح آفاق نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون أحد العناصر الهامة في ازدهار الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير عددٍ من الخدمات والمنتجات المميزة لزوّار بيبان.

من جهته، أوضح نائب المحافظ للتواصل محمد بن محمود البلوي قائلاً "إن ملتقى بيبان المدينة يأتي في نسخته الخامسة بعد بيبان الرياض وبيبان القصيم وبيبان عسير وبيبان منطقة مكة دعماً من منشآت لأعمال الرياديين في مختلف مناطق المملكة ووصولاً لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العائد المحلي من 20% إلى 35%".

وأضاف البلوي: "نسعى للتواجد من خلال إقامة ملتقيات بيبان في مختلف مناطق المملكة، إسهاما في دعم روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة محافظات ومناطق المملكة، ونسعى لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع تطلعاتهم".

يذكر أن ملتقى بيبان يضم 8 أبواب تفتح للزوار آفاقًا في المعرفة وريادة الأعمال؛ وهي: (باب منشآت لعرض مبادرات وخدمات منشآت، باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب ريادة الأعمال، وباب السوق، وباب التمكين، وباب التمويل وتسهيل الأعمال، إضافة إلى باب التجارة الإلكترونية الذي يقدم ورشَ عملٍ من قِبل خبراء في مجالات التجارة الإلكترونية مع توفير الخدمات المساندة لهذه التجارة الحديثة من توصيلٍ ومدفوعاتٍ وغيرها.

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