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تعليق السفر لـ5 دول لمنع انتشار "كورونا".. وهؤلاء المستثنون

في تفاعل سريع يجاري وتيرة انتشار الفيروس

في تفاعل سريع يجاري أهمية الظروف التي يعيشها العالم بأسره ووتيرة انتشار فيروس "كورونا المستجد – كوفيد 19"، قررت المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى كل من سلطنة عُمان وألمانيا وتركيا وفرنسا وإسبانيا، وتعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجوداً بها خلال 14 يوماً السابقة لقدومه، وإيقاف الرحلات الجوية والبحرية مع تلك الدول.

وجاء القرار إلحاقاً بقرار حكومة المملكة العربية السعودية؛ تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى 9 دول: الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.

ويأتي القرار الجديد إمعاناً في الوقاية، واتخاذ كافة السبل الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وفي إطار الجهود السعودية الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" ومنع انتشاره.

وتُعد الدول المشار إليها من بين الدول التي تتزايد فيها فرص الإصابة بالفيروس سريع الانتشار، حيث سجلت فرنسا 1209 حالات إصابة، توفي منهم 21 حالة، فيما سجلت ألمانيا 1164 حالة، ولم تسجل وفيات، وسجلت إسبانيا أيضاً 1050 حالة، توفي منهم 26 حالة.

الحالات المستثناة

وحرصت الحكومة السعودية على عدم تضرر الحالات الإنسانية وحركة التجارة بالإجراءات الاحترازية المشددة، التي حذت فيها حذو الكثير من دول العالم، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، لذلك استثنت الحالات الإنسانية والاجتماعية، بما يقتضيه الموقف، وبناءً على ما تراه وزارتا الداخلية والصحة مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تجاهها، والاحتياطات الصحية، بما يحفظ سلامة قاطني المملكة، ولا يعيق حركة الحالات التي تقتضي مراعاتها.

كما استثنت المملكة رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية، وتشديد الإجراءات الصحية حيال تلك الرحلات، لمنع تسرب الفيروس، وهو ما يعكس حرص السعودية على عدم تأثر وتقييد حركة التجارة والاقتصاد، وإزالة جميع العراقيل أمام ذلك.

فيروس كورونا الجديد تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليق السفر لـ5 دول لمنع انتشار "كورونا".. وهؤلاء المستثنون
سبق

في تفاعل سريع يجاري أهمية الظروف التي يعيشها العالم بأسره ووتيرة انتشار فيروس "كورونا المستجد – كوفيد 19"، قررت المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى كل من سلطنة عُمان وألمانيا وتركيا وفرنسا وإسبانيا، وتعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجوداً بها خلال 14 يوماً السابقة لقدومه، وإيقاف الرحلات الجوية والبحرية مع تلك الدول.

وجاء القرار إلحاقاً بقرار حكومة المملكة العربية السعودية؛ تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى 9 دول: الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.

ويأتي القرار الجديد إمعاناً في الوقاية، واتخاذ كافة السبل الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وفي إطار الجهود السعودية الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" ومنع انتشاره.

وتُعد الدول المشار إليها من بين الدول التي تتزايد فيها فرص الإصابة بالفيروس سريع الانتشار، حيث سجلت فرنسا 1209 حالات إصابة، توفي منهم 21 حالة، فيما سجلت ألمانيا 1164 حالة، ولم تسجل وفيات، وسجلت إسبانيا أيضاً 1050 حالة، توفي منهم 26 حالة.

الحالات المستثناة

وحرصت الحكومة السعودية على عدم تضرر الحالات الإنسانية وحركة التجارة بالإجراءات الاحترازية المشددة، التي حذت فيها حذو الكثير من دول العالم، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، لذلك استثنت الحالات الإنسانية والاجتماعية، بما يقتضيه الموقف، وبناءً على ما تراه وزارتا الداخلية والصحة مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تجاهها، والاحتياطات الصحية، بما يحفظ سلامة قاطني المملكة، ولا يعيق حركة الحالات التي تقتضي مراعاتها.

كما استثنت المملكة رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية، وتشديد الإجراءات الصحية حيال تلك الرحلات، لمنع تسرب الفيروس، وهو ما يعكس حرص السعودية على عدم تأثر وتقييد حركة التجارة والاقتصاد، وإزالة جميع العراقيل أمام ذلك.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
07:32 PM

تعليق السفر لـ5 دول لمنع انتشار "كورونا".. وهؤلاء المستثنون

في تفاعل سريع يجاري وتيرة انتشار الفيروس

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ياسر نجدي - الرياض
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في تفاعل سريع يجاري أهمية الظروف التي يعيشها العالم بأسره ووتيرة انتشار فيروس "كورونا المستجد – كوفيد 19"، قررت المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى كل من سلطنة عُمان وألمانيا وتركيا وفرنسا وإسبانيا، وتعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجوداً بها خلال 14 يوماً السابقة لقدومه، وإيقاف الرحلات الجوية والبحرية مع تلك الدول.

وجاء القرار إلحاقاً بقرار حكومة المملكة العربية السعودية؛ تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى 9 دول: الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.

ويأتي القرار الجديد إمعاناً في الوقاية، واتخاذ كافة السبل الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وفي إطار الجهود السعودية الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" ومنع انتشاره.

وتُعد الدول المشار إليها من بين الدول التي تتزايد فيها فرص الإصابة بالفيروس سريع الانتشار، حيث سجلت فرنسا 1209 حالات إصابة، توفي منهم 21 حالة، فيما سجلت ألمانيا 1164 حالة، ولم تسجل وفيات، وسجلت إسبانيا أيضاً 1050 حالة، توفي منهم 26 حالة.

الحالات المستثناة

وحرصت الحكومة السعودية على عدم تضرر الحالات الإنسانية وحركة التجارة بالإجراءات الاحترازية المشددة، التي حذت فيها حذو الكثير من دول العالم، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، لذلك استثنت الحالات الإنسانية والاجتماعية، بما يقتضيه الموقف، وبناءً على ما تراه وزارتا الداخلية والصحة مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تجاهها، والاحتياطات الصحية، بما يحفظ سلامة قاطني المملكة، ولا يعيق حركة الحالات التي تقتضي مراعاتها.

كما استثنت المملكة رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية، وتشديد الإجراءات الصحية حيال تلك الرحلات، لمنع تسرب الفيروس، وهو ما يعكس حرص السعودية على عدم تأثر وتقييد حركة التجارة والاقتصاد، وإزالة جميع العراقيل أمام ذلك.

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