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عضو بـ"الشورى" يطالب "التعليم" بنقل اقتناعها بالخطة الدراسية للمعلم والطالب

أحد الأعضاء أشاد بنجاح الوزارة في محو أمية التعلم الإلكتروني مطالباً بضرورة تقييمه

طالب عضو مجلس الشورى د. حسن الحازمي وزارة التعليم بأن تنقل حماسها وفهمها واقتناعها بخطتها الدراسية الجديدة إلى المعلمين والطلاب فهما محور العملية التعليمية ولن تنجح أي خطة بدونهما.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441/ 1442هـ، بحضور نائب الوزير المكلف د. سعد آل فهيد ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري، وعدد من وكلاء الوزارة ومسؤوليها.

وأشاد عضو الشورى د. سلطان آل فارح بنجاح وزارة التعليم في محو اميه التعلم الإلكتروني مطالباً بضرورة تقييمه، مطالباً الوزارة بالتركيز على التطوير والتوقف عن التغيير عاماً بعد عام، كما دعا إلى مراجعة معايير القبول لطالبات التخصصات النظرية في بعض الجامعات التي تجبرهم باختبار تحصيلي.

من ناحيته، طالب عضو الشورى د. علي القرني وزارة التعليم (من خلال مجلس شؤون الجامعات) بوضع إطار عام لتطبيق النظام الثلثي (الربعي) في الجامعات، بما في ذلك عدد الساعات المحتسبة لدرجة البكالوريوس وفق مقارنات مرجعية مع الجامعات العالمية.

ودعت عضو الشورى د. أميرة الجعفري وزارة التعليم بإعداد خطة استراتيجية وطنية لموائمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأشارت عضو الشورى د. عالية الدهلوي إلى أن البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي لا زال يحتاج إلى الكثير من الجهد وذلك لاختلاف مستويات مهارات الباحثين والإمكانات التقنية لدى الجامعات.

كما دعا عضو الشورى د. عبدالله النجار الهيئة العامة للأوقاف إلى سن قوانين واضحة وصريحة بالأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة ونشرها من خلال وسائل الإعلام المناسبة حتى تزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين.

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عضو بـ"الشورى" يطالب "التعليم" بنقل اقتناعها بالخطة الدراسية للمعلم والطالب
سبق

طالب عضو مجلس الشورى د. حسن الحازمي وزارة التعليم بأن تنقل حماسها وفهمها واقتناعها بخطتها الدراسية الجديدة إلى المعلمين والطلاب فهما محور العملية التعليمية ولن تنجح أي خطة بدونهما.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441/ 1442هـ، بحضور نائب الوزير المكلف د. سعد آل فهيد ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري، وعدد من وكلاء الوزارة ومسؤوليها.

وأشاد عضو الشورى د. سلطان آل فارح بنجاح وزارة التعليم في محو اميه التعلم الإلكتروني مطالباً بضرورة تقييمه، مطالباً الوزارة بالتركيز على التطوير والتوقف عن التغيير عاماً بعد عام، كما دعا إلى مراجعة معايير القبول لطالبات التخصصات النظرية في بعض الجامعات التي تجبرهم باختبار تحصيلي.

من ناحيته، طالب عضو الشورى د. علي القرني وزارة التعليم (من خلال مجلس شؤون الجامعات) بوضع إطار عام لتطبيق النظام الثلثي (الربعي) في الجامعات، بما في ذلك عدد الساعات المحتسبة لدرجة البكالوريوس وفق مقارنات مرجعية مع الجامعات العالمية.

ودعت عضو الشورى د. أميرة الجعفري وزارة التعليم بإعداد خطة استراتيجية وطنية لموائمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأشارت عضو الشورى د. عالية الدهلوي إلى أن البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي لا زال يحتاج إلى الكثير من الجهد وذلك لاختلاف مستويات مهارات الباحثين والإمكانات التقنية لدى الجامعات.

كما دعا عضو الشورى د. عبدالله النجار الهيئة العامة للأوقاف إلى سن قوانين واضحة وصريحة بالأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة ونشرها من خلال وسائل الإعلام المناسبة حتى تزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
02:18 PM

عضو بـ"الشورى" يطالب "التعليم" بنقل اقتناعها بالخطة الدراسية للمعلم والطالب

أحد الأعضاء أشاد بنجاح الوزارة في محو أمية التعلم الإلكتروني مطالباً بضرورة تقييمه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب عضو مجلس الشورى د. حسن الحازمي وزارة التعليم بأن تنقل حماسها وفهمها واقتناعها بخطتها الدراسية الجديدة إلى المعلمين والطلاب فهما محور العملية التعليمية ولن تنجح أي خطة بدونهما.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441/ 1442هـ، بحضور نائب الوزير المكلف د. سعد آل فهيد ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري، وعدد من وكلاء الوزارة ومسؤوليها.

وأشاد عضو الشورى د. سلطان آل فارح بنجاح وزارة التعليم في محو اميه التعلم الإلكتروني مطالباً بضرورة تقييمه، مطالباً الوزارة بالتركيز على التطوير والتوقف عن التغيير عاماً بعد عام، كما دعا إلى مراجعة معايير القبول لطالبات التخصصات النظرية في بعض الجامعات التي تجبرهم باختبار تحصيلي.

من ناحيته، طالب عضو الشورى د. علي القرني وزارة التعليم (من خلال مجلس شؤون الجامعات) بوضع إطار عام لتطبيق النظام الثلثي (الربعي) في الجامعات، بما في ذلك عدد الساعات المحتسبة لدرجة البكالوريوس وفق مقارنات مرجعية مع الجامعات العالمية.

ودعت عضو الشورى د. أميرة الجعفري وزارة التعليم بإعداد خطة استراتيجية وطنية لموائمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأشارت عضو الشورى د. عالية الدهلوي إلى أن البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي لا زال يحتاج إلى الكثير من الجهد وذلك لاختلاف مستويات مهارات الباحثين والإمكانات التقنية لدى الجامعات.

كما دعا عضو الشورى د. عبدالله النجار الهيئة العامة للأوقاف إلى سن قوانين واضحة وصريحة بالأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة ونشرها من خلال وسائل الإعلام المناسبة حتى تزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين.

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