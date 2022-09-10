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سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

في بادرة رائعة منها لتسهم في التحاقها بصحبة زميلاتها بمنصة مدرستي

في بادرة تنم عن اهتمام قائدة متوسطة قارا الثانية بمدينة سكاكا، قامت قائدة المدرسة بتوفير جهاز أيباد لإحدى الطالبات بعدما قدمت الطالبة اعتذارها عن عدم استكمال الدراسة هذا العام.

وكانت قائدة المدرسة ليلى العنة قد تكفلت بتدريب الطالبة على جهاز الأيباد، وتسجيل الطالبة بالمنصة بتوفير جهاز أيباد لإحدى طالبات المدرسة؛ لتلتحق بزميلاتها بمنصة مدرستي، واستكمال الدراسة عن بُعد.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

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سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة
سبق

في بادرة تنم عن اهتمام قائدة متوسطة قارا الثانية بمدينة سكاكا، قامت قائدة المدرسة بتوفير جهاز أيباد لإحدى الطالبات بعدما قدمت الطالبة اعتذارها عن عدم استكمال الدراسة هذا العام.

وكانت قائدة المدرسة ليلى العنة قد تكفلت بتدريب الطالبة على جهاز الأيباد، وتسجيل الطالبة بالمنصة بتوفير جهاز أيباد لإحدى طالبات المدرسة؛ لتلتحق بزميلاتها بمنصة مدرستي، واستكمال الدراسة عن بُعد.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
12:48 AM

سكاكا.. مديرة مدرسة تبادر بشراء جهاز أيباد لطالبة اعتذرت عن الدراسة

في بادرة رائعة منها لتسهم في التحاقها بصحبة زميلاتها بمنصة مدرستي

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مهنا التميمي - الجوف
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في بادرة تنم عن اهتمام قائدة متوسطة قارا الثانية بمدينة سكاكا، قامت قائدة المدرسة بتوفير جهاز أيباد لإحدى الطالبات بعدما قدمت الطالبة اعتذارها عن عدم استكمال الدراسة هذا العام.

وكانت قائدة المدرسة ليلى العنة قد تكفلت بتدريب الطالبة على جهاز الأيباد، وتسجيل الطالبة بالمنصة بتوفير جهاز أيباد لإحدى طالبات المدرسة؛ لتلتحق بزميلاتها بمنصة مدرستي، واستكمال الدراسة عن بُعد.

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