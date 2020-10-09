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لجنة الحج والإسكان تستعرض التقارير السنوية لهيئات تطوير المدن

ناقشت ما تم إنجازه وتابعت تنفيذ البرامج والمشاريع

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات، اجتماعها الثامن والعشرين برئاسة رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وبمشاركة جميع أعضائها، جرى خلاله مناقشة عدد من التقارير السنوية لهيئات تطوير المدن للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ.

واستعرضت لجنة الحج والإسكان في اجتماعها، التقارير السنوية لهيئات تطوير المدن للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، والتي منها تقرير هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وتقرير هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وتقرير هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وتقرير هيئة منطقة عسير، وتقرير هيئة تطوير منطقة حائل.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع مضامين تقارير تلك الهيئات والأعمال والإنجازات التي حققتها، وما بذلته تلك الهيئات من جهود في تخطيط المدن وتنميتها اقتصاديًّا، وفي متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع في هذه المناطق وما تواجهه من تحديات وصعوبات.

وخلصت اللجنة في ختام اجتماعها، إلى عدد من التوصيات التي سيتم رفعها للمجلس؛ لمناقشتها وتقرير ما يلزم حيالها.

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لجنة الحج والإسكان تستعرض التقارير السنوية لهيئات تطوير المدن
سبق

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات، اجتماعها الثامن والعشرين برئاسة رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وبمشاركة جميع أعضائها، جرى خلاله مناقشة عدد من التقارير السنوية لهيئات تطوير المدن للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ.

واستعرضت لجنة الحج والإسكان في اجتماعها، التقارير السنوية لهيئات تطوير المدن للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، والتي منها تقرير هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وتقرير هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وتقرير هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وتقرير هيئة منطقة عسير، وتقرير هيئة تطوير منطقة حائل.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع مضامين تقارير تلك الهيئات والأعمال والإنجازات التي حققتها، وما بذلته تلك الهيئات من جهود في تخطيط المدن وتنميتها اقتصاديًّا، وفي متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع في هذه المناطق وما تواجهه من تحديات وصعوبات.

وخلصت اللجنة في ختام اجتماعها، إلى عدد من التوصيات التي سيتم رفعها للمجلس؛ لمناقشتها وتقرير ما يلزم حيالها.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
07:30 PM

لجنة الحج والإسكان تستعرض التقارير السنوية لهيئات تطوير المدن

ناقشت ما تم إنجازه وتابعت تنفيذ البرامج والمشاريع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات، اجتماعها الثامن والعشرين برئاسة رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وبمشاركة جميع أعضائها، جرى خلاله مناقشة عدد من التقارير السنوية لهيئات تطوير المدن للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ.

واستعرضت لجنة الحج والإسكان في اجتماعها، التقارير السنوية لهيئات تطوير المدن للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، والتي منها تقرير هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وتقرير هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وتقرير هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وتقرير هيئة منطقة عسير، وتقرير هيئة تطوير منطقة حائل.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع مضامين تقارير تلك الهيئات والأعمال والإنجازات التي حققتها، وما بذلته تلك الهيئات من جهود في تخطيط المدن وتنميتها اقتصاديًّا، وفي متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع في هذه المناطق وما تواجهه من تحديات وصعوبات.

وخلصت اللجنة في ختام اجتماعها، إلى عدد من التوصيات التي سيتم رفعها للمجلس؛ لمناقشتها وتقرير ما يلزم حيالها.

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